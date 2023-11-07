https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907807467.html

Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков

Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков - РИА Новости, 07.11.2023

Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков

Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:28

2023-11-07T05:28

2023-11-07T05:28

происшествия

владивосток

лесозаводск

дальнереченск

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_0:273:3103:2019_1920x0_80_0_0_7ac55c906fca834754e239305e852a13.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 92,4 мм осадков при месячной норме 36 мм", - сообщил представитель Примгидромета. По данным синоптиков, наибольшее количество осадков прошедший в Приморье циклон принес в Партизанск, там выпало 112 мм осадков при месячной норме ноября в 44 мм. Значительно превысили месячные показатели осадки в Барабаше (88,4 мм при норме 38 мм), и Посьете (72 мм при норме 31 мм) Хасанского района. В наиболее пострадавших от циклона Лесозаводске и Дальнереченске, где ледяной дождь привел к серьезным повреждениям линий электропередачи, оставив без света свыше 2 тысяч человек, выпало 61 и 78 мм осадков соответственно. Ранее из-за смещения активного южного циклона к побережью Приморского края в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 6 ноября во время прохождения циклона во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС.В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html

владивосток

лесозаводск

дальнереченск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, лесозаводск, дальнереченск, россия, приморский край