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Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков
Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков - РИА Новости, 07.11.2023
Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков
Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:28
2023-11-07T05:28
2023-11-07T05:28
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 92,4 мм осадков при месячной норме 36 мм", - сообщил представитель Примгидромета. По данным синоптиков, наибольшее количество осадков прошедший в Приморье циклон принес в Партизанск, там выпало 112 мм осадков при месячной норме ноября в 44 мм. Значительно превысили месячные показатели осадки в Барабаше (88,4 мм при норме 38 мм), и Посьете (72 мм при норме 31 мм) Хасанского района. В наиболее пострадавших от циклона Лесозаводске и Дальнереченске, где ледяной дождь привел к серьезным повреждениям линий электропередачи, оставив без света свыше 2 тысяч человек, выпало 61 и 78 мм осадков соответственно. Ранее из-за смещения активного южного циклона к побережью Приморского края в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 6 ноября во время прохождения циклона во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС.В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html
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происшествия, владивосток, лесозаводск, дальнереченск, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Лесозаводск, Дальнереченск, Россия, Приморский край
Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков
Примгидромет: во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков