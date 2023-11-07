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Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона - РИА Новости, 07.11.2023
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04:24 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона - РИА Новости, 07.11.2023
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона
Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:24
2023-11-07T04:24
происшествия
красноармейский район
лесозаводск
дальнереченск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. В ночь на понедельник в Приморье начался сильный дождь, на севере – снег, действовало штормовое предупреждение. Во время циклона во Владивостоке затопило дороги, часть горожан осталась без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света в Лесозаводске остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В Дальнереченске под отключения попали 9 тысяч человек. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. На 24-м километре автомобильной дороги Черноручье – Валентин в Лазовском муниципальном округе был ограничен проезд для легкового авто. "В Красноармейском районе произошел размыв объезда моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка. Проезда нет. В районе села Свободное Лазовского округа сохраняется перелив через дорогу, вода идет на спад, проезд есть. В округе нет проезда для легкового вида транспорта из-за перелива на участке дороги рядом с селом Валентин", - говорится в сообщении. По данным администрации Партизанского городского округа, нет проезда в селе Тигровое: улицы Хвойная, Станционная, Гранцевый ключ, часть Тигровой, Кедровая, Фрунзе, Лесопильная, переулок Лесопильный, Чудесная.
https://ria.ru/20231106/vladivostok-1907695886.html
https://ria.ru/20231106/chs-1907686540.html
красноармейский район
лесозаводск
дальнереченск
россия
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7 495 645-6601
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происшествия, красноармейский район, лесозаводск, дальнереченск, россия
Происшествия, Красноармейский район, Лесозаводск, Дальнереченск, Россия
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона

Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после мощного циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по одной из улиц, затопленной в результате сильного ливня
Автомобили едут по одной из улиц, затопленной в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по одной из улиц, затопленной в результате сильного ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс.
В ночь на понедельник в Приморье начался сильный дождь, на севере – снег, действовало штормовое предупреждение. Во время циклона во Владивостоке затопило дороги, часть горожан осталась без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света в Лесозаводске остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В Дальнереченске под отключения попали 9 тысяч человек. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. На 24-м километре автомобильной дороги Черноручье – Валентин в Лазовском муниципальном округе был ограничен проезд для легкового авто.
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"В Красноармейском районе произошел размыв объезда моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка. Проезда нет. В районе села Свободное Лазовского округа сохраняется перелив через дорогу, вода идет на спад, проезд есть. В округе нет проезда для легкового вида транспорта из-за перелива на участке дороги рядом с селом Валентин", - говорится в сообщении.
По данным администрации Партизанского городского округа, нет проезда в селе Тигровое: улицы Хвойная, Станционная, Гранцевый ключ, часть Тигровой, Кедровая, Фрунзе, Лесопильная, переулок Лесопильный, Чудесная.
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