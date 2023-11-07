https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона - РИА Новости, 07.11.2023
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона
Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:24
2023-11-07T04:24
2023-11-07T04:24
происшествия
красноармейский район
лесозаводск
дальнереченск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892153232_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_546c60c9cf72e272521e3b9db7e76e2b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. В ночь на понедельник в Приморье начался сильный дождь, на севере – снег, действовало штормовое предупреждение. Во время циклона во Владивостоке затопило дороги, часть горожан осталась без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света в Лесозаводске остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В Дальнереченске под отключения попали 9 тысяч человек. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. На 24-м километре автомобильной дороги Черноручье – Валентин в Лазовском муниципальном округе был ограничен проезд для легкового авто. "В Красноармейском районе произошел размыв объезда моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка. Проезда нет. В районе села Свободное Лазовского округа сохраняется перелив через дорогу, вода идет на спад, проезд есть. В округе нет проезда для легкового вида транспорта из-за перелива на участке дороги рядом с селом Валентин", - говорится в сообщении. По данным администрации Партизанского городского округа, нет проезда в селе Тигровое: улицы Хвойная, Станционная, Гранцевый ключ, часть Тигровой, Кедровая, Фрунзе, Лесопильная, переулок Лесопильный, Чудесная.
https://ria.ru/20231106/vladivostok-1907695886.html
https://ria.ru/20231106/chs-1907686540.html
красноармейский район
лесозаводск
дальнереченск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892153232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9a20d718ee8380598aeaf513793f1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноармейский район, лесозаводск, дальнереченск, россия
Происшествия, Красноармейский район, Лесозаводск, Дальнереченск, Россия
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после мощного циклона