https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html

Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона

Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона - РИА Новости, 07.11.2023

Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона

Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:24

2023-11-07T04:24

2023-11-07T04:24

происшествия

красноармейский район

лесозаводск

дальнереченск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Один поселок в Красноармейском районе Приморья оказался без транспортного сообщения после мощного циклона, сообщает краевой минтранс. В ночь на понедельник в Приморье начался сильный дождь, на севере – снег, действовало штормовое предупреждение. Во время циклона во Владивостоке затопило дороги, часть горожан осталась без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света в Лесозаводске остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В Дальнереченске под отключения попали 9 тысяч человек. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. На 24-м километре автомобильной дороги Черноручье – Валентин в Лазовском муниципальном округе был ограничен проезд для легкового авто. "В Красноармейском районе произошел размыв объезда моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка. Проезда нет. В районе села Свободное Лазовского округа сохраняется перелив через дорогу, вода идет на спад, проезд есть. В округе нет проезда для легкового вида транспорта из-за перелива на участке дороги рядом с селом Валентин", - говорится в сообщении. По данным администрации Партизанского городского округа, нет проезда в селе Тигровое: улицы Хвойная, Станционная, Гранцевый ключ, часть Тигровой, Кедровая, Фрунзе, Лесопильная, переулок Лесопильный, Чудесная.

https://ria.ru/20231106/vladivostok-1907695886.html

https://ria.ru/20231106/chs-1907686540.html

красноармейский район

лесозаводск

дальнереченск

россия

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происшествия, красноармейский район, лесозаводск, дальнереченск, россия