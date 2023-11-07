https://ria.ru/20231107/tsfa-1907837233.html

Платформа Токеон группы ПСБ организовала пилотный выпуск ЦФА

Платформа Токеон группы ПСБ организовала пилотный выпуск ЦФА - РИА Новости, 07.11.2023

Платформа Токеон группы ПСБ организовала пилотный выпуск ЦФА

erid: 4CQwVszH9pWuJXiZEX7 РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:08

2023-11-07T15:08

2023-11-07T15:08

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

erid: 4CQwVszH9pWuJXiZEX7МОСКВА, 7 ноя - Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". На блокчейн-платформе Токеон, которая входит в группу ПСБ, состоялся первый выпуск цифровых финансовых активов. Размещенные ЦФА представляют собой "цифровые облигации" и удостоверяют денежное требование. Объем выпуска составил 3,5 миллиона рублей, срок обращения — 1 год.ЦФА — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляется в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.Эмитентом цифровых активов стала компания GoldEx Russia (Голдэкс Раша)— разработчик и владелец сети аппаратов для оценки и выкупа золотых изделий и продажи золотых монет, которые являются более удобной, современной и технологичной альтернативой ломбардов.Платформа Токеон предоставила инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых активов, а также разработала смарт-контракт для автоматизированного исполнения условий ЦФА. Согласно условиям, зафиксированным в Решении о выпуске, инвесторы будут получать ежемесячные выплаты, размер которых зависит от объема выкупленных и проданных драгоценных металлов, а в дату погашения получат единовременную выплату, равную 100% стоимости ЦФА при выпуске. Привлеченные средства GoldEx планирует направить на развитие бизнеса."В рамках развития небанковских сервисов мы уделяем особое внимание созданию новых возможностей для клиентов по альтернативным видам инвестирования. Одно из перспективных направлений — цифровые финансовые активы, спрос на которые неуклонно растет. Бизнесу такой инструмент позволяет значительно снизить транзакционные издержки при выпуске и обращении цифрового актива, а также самостоятельно формировать параметры выпуска — сумму, срок, доходность и структуру инструмента", — отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров."Дебютный выпуск, состоявшийся на платформе Токеон, продемонстрировал, что эмитировать цифровые активы могут не только большие компании, но также представители малого и среднего бизнеса. Выпуск ЦФА не занимает много времени, а также позволяет минимизировать количество финансовых посредников и значительно сэкономить на комиссиях. Надеемся, что опыт GoldEх станет хорошим примером для других предпринимателей, которые пока присматриваются к инновационному инструменту", — сказал Максим Хрусталев, генеральный директор ООО "Токены" (оператор платформы Токеон)."Мы решили выпустить ЦФА, так как не нашли на традиционном рынке инструментов, которые бы полностью соответствовали потребностям нашей инновационной и активно растущей компании. В частности, мы хотели создать актив, который бы по принципу франшизы давал возможность инвесторам получать доход с наших действующих аппаратов по приемке и продаже золота. Благодаря гибкости и адаптивности ЦФА, мы смогли это реализовать. Кроме того, преимуществами инструмента для нас стали скорость и простота выпуска. После дебютной эмиссии, мы планируем выпускать цифровые активы на регулярной основе", — сообщил Кирилл Харыбин, руководитель отдела привлечения инвестиций GoldEx.ООО "Токены" является оператором платформы Токеон и входит в реестр операторов информационных систем Банка России с июня 2023 года. Компания создана в рамках развития небанковских сервисов ПСБ.Реклама. Рекламодатель: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". ИНН 7744000912

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы