https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html

Царев дал первый комментарий после покушения

Царев дал первый комментарий после покушения - РИА Новости, 07.11.2023

Царев дал первый комментарий после покушения

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в первом комментарии после покушения на него заявил, что следствию очень помогли видеокамеры и показания... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:34

2023-11-07T12:34

2023-11-07T13:04

происшествия

россия

республика крым

украина

олег царев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в первом комментарии после покушения на него заявил, что следствию очень помогли видеокамеры и показания сотрудников, и предположил, что будут новые задержания. "Следствие еще идет. Судя по всему, были задержания. Возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников", - сказал Царев на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале RT. Он подчеркнул, что "террористов никто бояться не будет". "Пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали: за покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", - заявил экс-депутат. Давший интервью в саду Царев сообщил, что чувствует себя хорошо, поблагодарил всех, кто переживал за него, а также медиков и сотрудников спецслужб. Покушение на Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом.

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906428097.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, украина, олег царев