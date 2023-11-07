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Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс - РИА Новости, 07.11.2023
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10:22 07.11.2023 (обновлено: 12:59 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/tsakhal-1907830647.html
Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс
Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс - РИА Новости, 07.11.2023
Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в Газе, об этом говорится в публикации в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:22
2023-11-07T12:59
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в Газе, об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ."Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили террористов ХАМАС, забаррикадировавшихся в здании, прилегающем к больнице "Аль-Кудс" и планировавшим совершить оттуда атаку. Солдаты направили самолет для нанесения удара", — сообщили военные.Отмечается, что за ударом последовали вторичные взрывы, "свидетельствующие о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне".Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будут ли военные атаковать госпиталь, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс

ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в Газе, об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили террористов ХАМАС, забаррикадировавшихся в здании, прилегающем к больнице "Аль-Кудс" и планировавшим совершить оттуда атаку. Солдаты направили самолет для нанесения удара", — сообщили военные.
Отмечается, что за ударом последовали вторичные взрывы, "свидетельствующие о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне".
Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будут ли военные атаковать госпиталь, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
Кадры с места удара по больничному комплексу в Газе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе
3 ноября, 18:17
На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.
Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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