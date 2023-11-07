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Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс

Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс - РИА Новости, 07.11.2023

Израиль признал, что накануне ударил по окрестностям больницы Аль-Кудс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в Газе, об этом говорится в публикации в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:22

2023-11-07T10:22

2023-11-07T12:59

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла авиаудар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в Газе, об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ."Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили террористов ХАМАС, забаррикадировавшихся в здании, прилегающем к больнице "Аль-Кудс" и планировавшим совершить оттуда атаку. Солдаты направили самолет для нанесения удара", — сообщили военные.Отмечается, что за ударом последовали вторичные взрывы, "свидетельствующие о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне".Ранее представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будут ли военные атаковать госпиталь, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".На прошлой неделе палестинский Красный полумесяц заявил, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс, где укрываются около 14 тысяч перемещенных гражданских лиц, и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава в городе Газа. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или ранены в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".

https://ria.ru/20231103/dron-1907303198.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году