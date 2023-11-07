https://ria.ru/20231107/trevoga-1907982579.html

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 07.11.2023

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:05

2023-11-07T18:05

2023-11-07T18:15

ашдод

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля", - говорится в сообщении.Ашдод расположен в 43 километрах к югу от Тель-Авива, в нем проживают около 220 тысяч человек.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/izrail-1907940896.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

ашдод

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ашдод, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон