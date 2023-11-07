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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:13
2023-11-07T13:13
2023-11-07T13:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 12.49 мск) сигнал тревоги прозвучал в Сумской области, затем (в 13.00 мск) - в остальных регионах. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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украина, в мире, сумская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сумская область, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черкасской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу