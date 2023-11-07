https://ria.ru/20231107/tramp-1907815567.html
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал президенту Владимиру Зеленскому, приглашавшему его на Украину, передает Newsmax. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:50
2023-11-07T08:50
2023-11-07T11:07
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал президенту Владимиру Зеленскому, приглашавшему его на Украину, передает Newsmax."Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно", — заявил Трамп.Он объяснил, что украинским президентом сейчас занимается администрация Джо Байдена и он не хотел бы создавать конфликт интересов.При этом, отметил Трамп, США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878500573.html
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В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
Трамп не поедет на Украину к Зеленскому из-за конфликта интересов с Байденом