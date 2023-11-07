https://ria.ru/20231107/terrorizm-1907843283.html

В МИД России заявили о двойных стандартах Запада в борьбе с терроризмом

В МИД России заявили о двойных стандартах Запада в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 07.11.2023

В МИД России заявили о двойных стандартах Запада в борьбе с терроризмом

Страны коллективного Запада по главе с США придерживаются двойных стандартов в борьбе с терроризмом в Евразии, заявил заместитель директора департамента по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:13

2023-11-07T11:13

2023-11-07T11:13

в мире

афганистан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Страны коллективного Запада по главе с США придерживаются двойных стандартов в борьбе с терроризмом в Евразии, заявил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Алексей Лыженков. "В вопросах международного антитеррористического сотрудничества ведомые США государства стремятся навязывать всем остальным собственные стандарты, в том числе в ущерб тем, которые одобрены на площадке ООН. При этом они не гнушаются использовать террористов, практикуют откровенные двойные стандарты, последствия таких действий мы наблюдаем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Украине, в Афганистане", - сказал он, выступая на научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". Лыженков отметил, что, изображая борьбу с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* в Афганистане и других странах региона, "США продолжает поддерживать прямые тесные контакты с террористами из этих международных террористических организаций, не стесняются иметь дело и с исламистскими, ультраправыми, неонацистскими группировками". По его словам, из-за действий Вашингтона риску распространения террористической угрозы подвергаются страны Центральной Азии. "В интернете ведется целенаправленная пропаганда, в том числе на национальных языках, с целью создания спящих ячеек в государствах-членах ШОС. Все это формирует серьезные риски экспансии терроризма на пространства ШОС, прежде всего в государства Центральной Азии", - добавил дипломат. Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС в июле этого года. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества отметил, что ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран-членов организации. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенные в России террористические организации** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)