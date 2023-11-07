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В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам - РИА Новости, 07.11.2023
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07:28 07.11.2023 (обновлено: 09:35 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/taynik-1907811822.html
В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам
В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам - РИА Новости, 07.11.2023
В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам
Тайник с письмами от родных и близких для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки, обнаружили... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:28
2023-11-07T09:35
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тайник с письмами от родных и близких для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки, обнаружили и впервые прочитали в архиве в Великобритании, сообщает газета Guardian. "Забытая пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда прежде не открывавшихся и не прочитанных, была обнаружена в британских военно-морских архивах, раскрывая интимные подробности супружеской и семейной жизни XVIII века", - пишет издание. Письма предназначались для экипажа французского корабля "Галатея", заключенного под стражу после захвата судна британцами во время Семилетней войны в 1758 году. Местные власти, получив письма от родственников заключенных, установили, что в переписке нет военной ценности, и оставили их на хранение. Так нераспечатанные письма были забыты до тех пор, пока их случайно не обнаружил профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне. Отмечается, что в более чем 100 найденных письмах содержится большое количество романтических посланий и любовных ссор, а также трогательные послания от матерей моряков. Так мать молодого моряка Николя Кенеля написала ему, жалуясь, что своей невесте он пишет больше, чем ей.
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В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам

Guardian: в Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам

© The National Archives / Renaud MorieuxПисьма для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки
Письма для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки
© The National Archives / Renaud Morieux
Письма для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тайник с письмами от родных и близких для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки, обнаружили и впервые прочитали в архиве в Великобритании, сообщает газета Guardian.
«
"Забытая пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда прежде не открывавшихся и не прочитанных, была обнаружена в британских военно-морских архивах, раскрывая интимные подробности супружеской и семейной жизни XVIII века", - пишет издание.
Письма предназначались для экипажа французского корабля "Галатея", заключенного под стражу после захвата судна британцами во время Семилетней войны в 1758 году. Местные власти, получив письма от родственников заключенных, установили, что в переписке нет военной ценности, и оставили их на хранение. Так нераспечатанные письма были забыты до тех пор, пока их случайно не обнаружил профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне.
Отмечается, что в более чем 100 найденных письмах содержится большое количество романтических посланий и любовных ссор, а также трогательные послания от матерей моряков. Так мать молодого моряка Николя Кенеля написала ему, жалуясь, что своей невесте он пишет больше, чем ей.
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