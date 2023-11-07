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В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата - РИА Новости, 07.11.2023
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09:49 07.11.2023 (обновлено: 09:50 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/taliby-1907824252.html
В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата
В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата - РИА Новости, 07.11.2023
В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата
Заявление лидеров движения "Талибан"* об "экспорте шариата" представляет опасность для стран Центральной Азии, заявил руководитель Антитеррористического центра... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:49
2023-11-07T09:50
в мире
афганистан
евгений сысоев
оон
талибан
снг
мохаммад хасан ахунд
кабул (город)
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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Заявление лидеров движения "Талибан"* об "экспорте шариата" представляет опасность для стран Центральной Азии, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". &quot;Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где &quot;Талибан&quot;*, заявлявший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями харасановского филиала ИГИЛ**, численность которого увеличилась, по данным ООН, до 6 тысяч боевиков. Все это представляет для центральноазиатских государств прямую угрозу, приобретающую реальные перспективы на фоне мартовских заявлений лидера движения об экспорте талибанского шариата за пределы Афганистана&quot;, - сказал Сысоев, выступая на конференции.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html
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в мире, афганистан, евгений сысоев, оон, талибан, снг, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), центральная азия
В мире, Афганистан, Евгений Сысоев, ООН, Талибан, СНГ, Мохаммад Хасан Ахунд, Кабул (город), Центральная Азия
В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата

АТЦ СНГ: заявление талибов об экспорте шариата опасно для стран Центральной Азии

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Заявление лидеров движения "Талибан"* об "экспорте шариата" представляет опасность для стран Центральной Азии, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".
«

"Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где "Талибан"*, заявлявший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями харасановского филиала ИГИЛ**, численность которого увеличилась, по данным ООН, до 6 тысяч боевиков. Все это представляет для центральноазиатских государств прямую угрозу, приобретающую реальные перспективы на фоне мартовских заявлений лидера движения об экспорте талибанского шариата за пределы Афганистана", - сказал Сысоев, выступая на конференции.

Талибы в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В ООН заявили, что талибы не выполнили обещаний
14 августа, 16:50
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Террористическая группировка, запрещенная в России.
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты
21 июля, 07:31
 
В миреАфганистанЕвгений СысоевООНТалибанСНГМохаммад Хасан АхундКабул (город)Центральная Азия
 
 
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