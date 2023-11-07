https://ria.ru/20231107/taliby-1907824252.html

В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата

В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата - РИА Новости, 07.11.2023

В АТЦ СНГ прокомментировали заявление талибов об экспорте шариата

Заявление лидеров движения "Талибан"* об "экспорте шариата" представляет опасность для стран Центральной Азии, заявил руководитель Антитеррористического центра... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:49

2023-11-07T09:49

2023-11-07T09:50

в мире

афганистан

евгений сысоев

оон

талибан

снг

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Заявление лидеров движения "Талибан"* об "экспорте шариата" представляет опасность для стран Центральной Азии, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". "Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где "Талибан"*, заявлявший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями харасановского филиала ИГИЛ**, численность которого увеличилась, по данным ООН, до 6 тысяч боевиков. Все это представляет для центральноазиатских государств прямую угрозу, приобретающую реальные перспективы на фоне мартовских заявлений лидера движения об экспорте талибанского шариата за пределы Афганистана", - сказал Сысоев, выступая на конференции.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html

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в мире, афганистан, евгений сысоев, оон, талибан, снг, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), центральная азия