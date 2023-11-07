https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

"Больные". Уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на обвинения

"Больные". Уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на обвинения - РИА Новости, 07.11.2023

"Больные". Уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на обвинения

Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, в разговоре с изданием "Страна.ua" заявил, что его возмутило поведение пассажирок, потребовавших... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:26

2023-11-07T16:26

2023-11-07T17:57

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, в разговоре с изданием "Страна.ua" заявил, что его возмутило поведение пассажирок, потребовавших говорить только на украинском языке."Они передергивали, лезли на рожон из-за языка. <…> Я не знаю, когда она начала это снимать. Я завел двигатель и выключил. Даже с места не двигался. Говорю: "Вы неадекватные, больные". Я их высадил", — сказал он.По словам таксиста, у него уже были две подобные ситуации. При этом он отметил, что его работа заключается в безопасной перевозке пассажиров и в его функции не входит "разговор по душам"."Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так", — добавил мужчина.Инцидент в Киеве произошел 26 октября. Женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык, после чего тот попросил их покинуть машину. Впоследствии компания, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала лицензию мужчине и отстранила его от работы.После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231103/lvov-1907178703.html

https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html

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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, страна.ua, верховная рада украины