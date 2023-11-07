https://ria.ru/20231107/svyaz-1907915084.html

Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года

Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года - РИА Новости, 07.11.2023

Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года

Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, потребности в инвестициях, по данным Минэкономразвития, оцениваются РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:07

2023-11-07T15:07

2023-11-07T15:18

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_0b8536bccebfd814a0c82be64bb6a242.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, потребности в инвестициях, по данным Минэкономразвития, оцениваются на уровне около 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин провел заключительную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года... Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время она должна быть утверждена. ...По данным Минэка РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может составить порядка 13 триллионов рублей", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба. Среди целей стратегии вице-премьер выделил обеспечение качественной связью и доступом к интернету граждан, бизнеса, промышленности, и "вообще всей территории страны" и создание информационной инфраструктуры на основе российских систем и оборудования. По его словам, реализация этой стратегии позволит развить в стране скорость интернета от 1 гигабита в секунду, увеличить скорость мобильного интернета в среднем до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения. Чернышенко добавил, что стратегия готовилась всей отраслью: совместно с российскими компаниями, профильными экспертами и ассоциациями. Работа была организована в 10 рабочих группах по основным направлениям: "Фиксированная связь", "Мобильная связь", "Спутниковая связь", "Научное развитие" и "Кадровый потенциал". Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.

https://ria.ru/20231107/rf-1907902778.html

https://ria.ru/20231107/kabel-1907872284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика