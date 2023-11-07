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Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года - РИА Новости, 07.11.2023
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15:07 07.11.2023 (обновлено: 15:18 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/svyaz-1907915084.html
Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года
Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года - РИА Новости, 07.11.2023
Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года
Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, потребности в инвестициях, по данным Минэкономразвития, оцениваются РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:07
2023-11-07T15:18
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, потребности в инвестициях, по данным Минэкономразвития, оцениваются на уровне около 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин провел заключительную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года... Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время она должна быть утверждена. ...По данным Минэка РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может составить порядка 13 триллионов рублей", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба. Среди целей стратегии вице-премьер выделил обеспечение качественной связью и доступом к интернету граждан, бизнеса, промышленности, и "вообще всей территории страны" и создание информационной инфраструктуры на основе российских систем и оборудования. По его словам, реализация этой стратегии позволит развить в стране скорость интернета от 1 гигабита в секунду, увеличить скорость мобильного интернета в среднем до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения. Чернышенко добавил, что стратегия готовилась всей отраслью: совместно с российскими компаниями, профильными экспертами и ассоциациями. Работа была организована в 10 рабочих группах по основным направлениям: "Фиксированная связь", "Мобильная связь", "Спутниковая связь", "Научное развитие" и "Кадровый потенциал". Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.
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дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика
Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Экономика
Чернышенко рассказал о стратегии развития связи в России до 2035 года

Чернышенко: стратегию развития связи в РФ до 2035 года должны вскоре утвердить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, потребности в инвестициях, по данным Минэкономразвития, оцениваются на уровне около 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин провел заключительную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года... Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время она должна быть утверждена. ...По данным Минэка РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может составить порядка 13 триллионов рублей", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.
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Среди целей стратегии вице-премьер выделил обеспечение качественной связью и доступом к интернету граждан, бизнеса, промышленности, и "вообще всей территории страны" и создание информационной инфраструктуры на основе российских систем и оборудования.
По его словам, реализация этой стратегии позволит развить в стране скорость интернета от 1 гигабита в секунду, увеличить скорость мобильного интернета в среднем до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения.
Чернышенко добавил, что стратегия готовилась всей отраслью: совместно с российскими компаниями, профильными экспертами и ассоциациями. Работа была организована в 10 рабочих группах по основным направлениям: "Фиксированная связь", "Мобильная связь", "Спутниковая связь", "Научное развитие" и "Кадровый потенциал".
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.
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