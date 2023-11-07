https://ria.ru/20231107/svyaz-1907817376.html

МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств

МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств - РИА Новости, 07.11.2023

МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств

МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:04

2023-11-07T09:04

2023-11-07T11:05

технологии

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета, сообщили РИА Новости в компании."В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", — заявил оператор.В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.На прошлой неделе служба сообщила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 выполнили это требование. В МТС тогда заявили, что выступают против безлимитной раздачи мобильного интернета. В компании полагают, что отмена ограничений приведет к подорожанию трафика для всех тарифов.

https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия