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МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств - РИА Новости, 07.11.2023
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09:04 07.11.2023 (обновлено: 11:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/svyaz-1907817376.html
МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств
МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств - РИА Новости, 07.11.2023
МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:04
2023-11-07T11:05
технологии
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета, сообщили РИА Новости в компании.&quot;В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика&quot;, — заявил оператор.В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.На прошлой неделе служба сообщила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 выполнили это требование. В МТС тогда заявили, что выступают против безлимитной раздачи мобильного интернета. В компании полагают, что отмена ограничений приведет к подорожанию трафика для всех тарифов.
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технологии, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Технологии, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
МТС отменила плату за раздачу интернета с мобильных устройств

МТС отменила плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченным трафиком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип компании МТС на одном из зданий в Москве
Логотип компании МТС на одном из зданий в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип компании МТС на одном из зданий в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета, сообщили РИА Новости в компании.
«

"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", — заявил оператор.

В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
На прошлой неделе служба сообщила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 выполнили это требование.
В МТС тогда заявили, что выступают против безлимитной раздачи мобильного интернета. В компании полагают, что отмена ограничений приведет к подорожанию трафика для всех тарифов.
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