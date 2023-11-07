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Суд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского
Суд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского - РИА Новости, 07.11.2023
Суд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского
Мосгорсуд во вторник утвердил штраф в 200 тысяч рублей мужу актрисы Кристины Бабушкиной Андрею Гацунаеву за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:30
2023-11-07T14:30
2023-11-07T14:30
происшествия
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московский городской суд
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник утвердил штраф в 200 тысяч рублей мужу актрисы Кристины Бабушкиной Андрею Гацунаеву за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила представление прокуратуры и признала законным приговор Замоскворецкого районного суда", - сказала собеседница агентства. Обвинение в прениях сторон просило приговорить его к двум годам колонии и обжаловало решение суда, который ограничился лишь штрафом. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием. Это гарантировало ему более мягкое наказание. По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний Гацунаев. В ходе осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", "применил насилие" в отношении сотрудника ДПС, а именно укусил стража закона. Какими именно мотивами руководствовался мужчина, публично неизвестно. Кристина Бабушкина, среди прочего, снималась в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить", свидетельствуют данные "Кинопоиска".
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Суд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского
Мосгорсуд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник утвердил штраф в 200 тысяч рублей мужу актрисы Кристины Бабушкиной Андрею Гацунаеву за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила представление прокуратуры и признала законным приговор Замоскворецкого районного суда", - сказала собеседница агентства.
В отношении экс-игрока сборной России возбуждено дело о сбыте наркотиков
Обвинение в прениях сторон просило приговорить его к двум годам колонии и обжаловало решение суда, который ограничился лишь штрафом.
Дело рассматривалось в особом порядке, так как Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием. Это гарантировало ему более мягкое наказание.
По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве
сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний Гацунаев. В ходе осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", "применил насилие" в отношении сотрудника ДПС, а именно укусил стража закона.
Какими именно мотивами руководствовался мужчина, публично неизвестно.
Кристина Бабушкина, среди прочего, снималась в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить", свидетельствуют данные "Кинопоиска".