https://ria.ru/20231107/ssha-1907891246.html

В Индонезии участники демонстрации потребовали выслать посла США

В Индонезии участники демонстрации потребовали выслать посла США - РИА Новости, 07.11.2023

В Индонезии участники демонстрации потребовали выслать посла США

Участники демонстрации в поддержку Палестины у генерального консульства США в индонезийском городе Сурабая потребовали высылки всех американских дипломатов, в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:59

2023-11-07T13:59

2023-11-07T13:59

в мире

израиль

сша

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владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Участники демонстрации в поддержку Палестины у генерального консульства США в индонезийском городе Сурабая потребовали высылки всех американских дипломатов, в том и посла США в Индонезии, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, основную часть демонстрантов составили члены исламской ассоциации Мухаммадии Восточной Явы (IMM). Несколько сотен активистов во вторник пришли к воротам американской дипмиссии. Они остановились примерно в ста метрах от офиса генерального консула США, где дежурили несколько полицейских и была установлена колючая проволока. Затем демонстранты развернули израильский флаг на асфальтированной дороге и начали его топтать. "Освободите, освободите Палестину! Изгоните, изгоните Америку! Сопротивляйтесь. Пусть мир продолжает защищать Палестину", - приводит портал заявления координатора акции Али Мастейна. Активист добавил, что акция в поддержку Палестины сопровождалась рядом требований в адрес индонезийского правительства. В их число входит осуждение всех форм агрессии Израиля против гражданского населения в Палестине, подтверждение того, что Соединенные Штаты "являются сообщниками израильских террористов и сионистов", осуждение участия США в нападениях Израиля на палестинский народ, бойкот всех видов продукции, производимой компаниями из США, а также высылка из Индонезии посла США, "который стал союзником и оказал военную помощь сионистскому Израилю". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/evrey-1907857343.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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в мире, израиль, сша, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году