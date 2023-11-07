https://ria.ru/20231107/ssha-1907815739.html

СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала невежливость, проявленная ранее главой американской... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:53

2023-11-07T08:53

2023-11-07T08:54

в мире

сша

анкара (провинция)

турция

энтони блинкен

хакан фидан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала невежливость, проявленная ранее главой американской дипломатии, сообщила газета Hürriyet. Переговоры Фидана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря. "Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел (Турции - ред.), Хакан Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра... Когда Блинкен, разговаривавший по телефону, не вышел из машины, Фидан вернулся в здание. Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его", - пишет издание. Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.

https://ria.ru/20231106/blinken-1907717707.html

сша

анкара (провинция)

турция

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в мире, сша, анкара (провинция), турция, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году