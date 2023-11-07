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СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023
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08:53 07.11.2023 (обновлено: 08:54 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ssha-1907815739.html
СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном
СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном
Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала невежливость, проявленная ранее главой американской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:53
2023-11-07T08:54
в мире
сша
анкара (провинция)
турция
энтони блинкен
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала невежливость, проявленная ранее главой американской дипломатии, сообщила газета Hürriyet. Переговоры Фидана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря. "Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел (Турции - ред.), Хакан Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра... Когда Блинкен, разговаривавший по телефону, не вышел из машины, Фидан вернулся в здание. Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его", - пишет издание. Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.
https://ria.ru/20231106/blinken-1907717707.html
сша
анкара (провинция)
турция
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в мире, сша, анкара (провинция), турция, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Анкара (провинция), Турция, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ назвали причину отказа главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

Hürriyet: отказ Фидана от объятий с Блинкеном стал ответом на его невежливость

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала невежливость, проявленная ранее главой американской дипломатии, сообщила газета Hürriyet.
Переговоры Фидана и Блинкена состоялись в понедельник в турецкой столице. Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с их встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря.
«
"Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел (Турции - ред.), Хакан Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра... Когда Блинкен, разговаривавший по телефону, не вышел из машины, Фидан вернулся в здание. Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его", - пишет издание.
Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря Бликена в Анкаре. Также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне.
Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил госсекретаря, засунув руку в карман.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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В миреСШААнкара (провинция)ТурцияЭнтони БлинкенХакан ФиданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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