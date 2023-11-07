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Антонов заявил, что агрессия США обречена на провал
Антонов заявил, что агрессия США обречена на провал - РИА Новости, 07.11.2023
Антонов заявил, что агрессия США обречена на провал
Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жесткий ответ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:36
2023-11-07T00:36
2023-11-07T00:39
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жесткий ответ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Попытки вести диалог с нашей страной "с позиции силы" изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя. В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жесткий и адекватный ответ", - говорится в заявлении Антонова.Он подчеркнул, что США вообще не ведут нормальный диалог с Россией, "свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов"."К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке. Даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику Джо Байдена обанкротившейся", - добавил высокопоставленный дипломат.Он отметил, что "никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет"."Мы неоднократно предлагали решить проблемы на западных рубежах России через диалог. Однако все наши идеи были пренебрежительно отвергнуты. Американцы, таким образом, сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали специальную военную операцию, не оставив никакого выбора", - подчеркнул он."Мы неоднократно доводили до здешних чиновников тезис о том, что ни конфронтация, ни экономические санкции, а тем более попытки расшатать единство России, не принесут нужного для Вашингтона результата. Российская сторона никогда не закрывала двери для дипломатии, но при этом подчеркивала: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог и нахождение баланса интересов на строго равноправной основе. Во главе угла должен оставаться принцип неделимости безопасности для всех", - заявил Антонов.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов, джо байден
США, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Джо Байден
Антонов заявил, что агрессия США обречена на провал
Антонов: попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жесткий ответ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Попытки вести диалог с нашей страной "с позиции силы" изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя. В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жесткий и адекватный ответ", - говорится в заявлении Антонова.
Он подчеркнул, что США вообще не ведут нормальный диалог с Россией, "свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов".
"К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине
и Ближнем Востоке
. Даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику Джо Байдена
обанкротившейся", - добавил высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что "никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет".
Россия окончательно вышла из ДОВСЕ
"Мы неоднократно предлагали решить проблемы на западных рубежах России через диалог. Однако все наши идеи были пренебрежительно отвергнуты. Американцы, таким образом, сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали специальную военную операцию, не оставив никакого выбора", - подчеркнул он.
"Мы неоднократно доводили до здешних чиновников тезис о том, что ни конфронтация, ни экономические санкции, а тем более попытки расшатать единство России, не принесут нужного для Вашингтона результата. Российская сторона никогда не закрывала двери для дипломатии, но при этом подчеркивала: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог и нахождение баланса интересов на строго равноправной основе. Во главе угла должен оставаться принцип неделимости безопасности для всех", - заявил Антонов.
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии