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Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США
Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США - РИА Новости, 07.11.2023
Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США
Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США, где глава государства не смогла провести полноценный... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:00
2023-11-07T00:00
2023-11-07T00:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США, где глава государства не смогла провести полноценный разговор с американским лидером Джо Байденом, сообщило радио RPP. "Отставка министра произошла после поездки президента Дины Болуарте в США, где она не смогла провести встречу по протоколу с главой этого государства Джо Байденом", - сообщило СМИ. Дело в том, что президент Перу должен получать одобрение парламента на ту или иную официальную поездку. Такое разрешение было выдано на визит Болуарте в США, где была запланирована встреча с Байденом. Однако встреча согласно положенному в таких случаях протоколу не состоялась. Вместе с тем, как пояснил позднее МИД, лидеры смогли пообщаться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Ряд конгрессменов подверг критике организацию визита, отметив, что правительство могло предоставить ложную информацию для получения одобрения на поездку.
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в мире, сша, перу, дина болуарте, джо байден
В мире, США, Перу, Дина Болуарте, Джо Байден
Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США
Глава МИД Перу Херваси подала в отставку после поездки президента страны в США
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США, где глава государства не смогла провести полноценный разговор с американским лидером Джо Байденом, сообщило радио RPP.
"Отставка министра произошла после поездки президента Дины Болуарте в США, где она не смогла провести встречу по протоколу с главой этого государства Джо Байденом", - сообщило СМИ.
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Дело в том, что президент Перу должен получать одобрение парламента на ту или иную официальную поездку. Такое разрешение было выдано на визит Болуарте в США, где была запланирована встреча с Байденом.
Однако встреча согласно положенному в таких случаях протоколу не состоялась. Вместе с тем, как пояснил позднее МИД, лидеры смогли пообщаться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
Ряд конгрессменов подверг критике организацию визита, отметив, что правительство могло предоставить ложную информацию для получения одобрения на поездку.
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