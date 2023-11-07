https://ria.ru/20231107/ssha-1907792075.html

Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США

Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США - РИА Новости, 07.11.2023

Глава МИД Перу подала в отставку после поездки президента страны в США

Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США, где глава государства не смогла провести полноценный... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:00

2023-11-07T00:00

2023-11-07T00:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США, где глава государства не смогла провести полноценный разговор с американским лидером Джо Байденом, сообщило радио RPP. "Отставка министра произошла после поездки президента Дины Болуарте в США, где она не смогла провести встречу по протоколу с главой этого государства Джо Байденом", - сообщило СМИ. Дело в том, что президент Перу должен получать одобрение парламента на ту или иную официальную поездку. Такое разрешение было выдано на визит Болуарте в США, где была запланирована встреча с Байденом. Однако встреча согласно положенному в таких случаях протоколу не состоялась. Вместе с тем, как пояснил позднее МИД, лидеры смогли пообщаться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Ряд конгрессменов подверг критике организацию визита, отметив, что правительство могло предоставить ложную информацию для получения одобрения на поездку.

https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html

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в мире, сша, перу, дина болуарте, джо байден