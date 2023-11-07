https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html
Финский министр предложил запретить импорт российского СПГ
Финский министр предложил запретить импорт российского СПГ - РИА Новости, 07.11.2023
Финский министр предложил запретить импорт российского СПГ
Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:02
2023-11-07T10:02
2023-11-07T10:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает региональная новостная служба Uutissuomalainen. "Министр окружающей среды и климата Кай Мюккянен намерен предложить ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России через национальное законодательство", - передает Uutissuomalainen со ссылкой на слова министра. По словам Мюккянена, он предложит ввести запрет в связи с реализацией нового пакета мер ЕС по рынку газа. "В пакет будет включен пункт, предусматривающий запрет, который государства-члены смогут ввести по своему желанию. Он может быть естественно введен в национальное законодательство Финляндии", - отметил министр. По мнению министра, импорт российского СПГ в Финляндию может быть запрещен в течение нескольких лет, как только будет принят пакет мер по развитию газового рынка ЕС. Мюккянен выразил надежду, что переговоры по этому пакету будут завершены до конца текущего года. Финская государственная компания Gasum продолжает импортировать сжиженный природный газ из России. Импорт трубопроводного газа из России в Финляндию прекратился в мае 2022 года, когда Gasum отказалась оплачивать поставки в рублях.
https://ria.ru/20230929/vezd-1899361575.html
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экономика, россия, финляндия, кай мюккянен, евросоюз, gasum, в мире
Экономика, Россия, Финляндия, Кай Мюккянен, Евросоюз, Gasum, В мире
Финский министр предложил запретить импорт российского СПГ
Глава министерства климата Финляндии предложил запретить импорт СПГ из России