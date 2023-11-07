https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907992643.html
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного
О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:41
2023-11-07T18:41
2023-11-07T19:18
специальная военная операция на украине
украина
геннадий частяков
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вооруженные силы украины
фсб
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости.Смерть соратника главкома ВСУПомощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области от разорвавшейся гранаты, резонансное происшествие стало предметом для обсуждения на Украине и в России, рассматриваются версии как несчастного случая, так и "предупреждения" Валерию Залужному от президента Владимира Зеленского. По официальной версии, приведенной украинским МВД, Частяков вернулся домой с подарками от коллег на свой 39-й день рождения и стал показывать их родне — одним из них был ящик с гранатами "нового западного образца".Сначала боеприпас взял в руки сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Военного, сделавшего такой подарок, нашли, у него в кабинете изъяли две гранаты.Помимо версии о несчастном случае, обсуждается возможность попытки Зеленского "предупредить" таким образом Залужного, который разозлил его своей статьей в журнале The Economist, где признал невозможность для ВСУ сделать "красивый прорыв" фронта.Советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал гибель Частякова "сообщением" для главкома ВСУ от президента Украины. По его мнению, раскол между ними наметился давно, и такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, "естественно, не устраивал".В ДНР поймали информатора СБУУправление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. По данным спецслужбы, мужчина пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получить сведения, составляющие гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.Во время допроса задержанный заявил, что его завербовала СБУ, цель которой "давить людей". По его словам, в работе сотрудников украинской спецслужбы "все поставлено на точки обмана".В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных, возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".Атака дронов на Крым ВСУ утром атаковали Крым беспилотниками. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, российская ПВО уничтожила девять и перехватила восемь украинских дронов над Черным морем и полуостровом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, обломки одного из сбитых над городом БПЛА упали на крышу частного дома. Также из-за упавшего беспилотника пострадал мужчина, получивший перелом руки, угрозы его жизни нет.Ход спецоперации За прошедшие сутки Вооруженные силы отразили семь украинских атак на Донецком направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.На Краснолиманском направлении российская армия отбили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 над Харьковской областью и МиГ-29 над ДНР. Общие потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 760 военнослужащих, два боевых самолета, 28 танков и других бронемашин, шесть артиллерийских орудий, 36 военных автомобилей и другой спецтехники, а также 33 беспилотника.
https://ria.ru/20231107/soledar-1907158428.html
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украина, геннадий частяков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, фсб, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ян гагин, михаил развозжаев, республика крым, валерий залужный, владимир зеленский, киевская область, миг-29, су-27
Специальная военная операция на Украине, Украина, Геннадий Частяков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, ФСБ, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Михаил Развозжаев, Республика Крым, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Киевская область, МиГ-29, Су-27
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного
В Киевской области погиб помощник Залужного Частяков от взрыва гранаты
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости.
Смерть соратника главкома ВСУ
Помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области от разорвавшейся гранаты, резонансное происшествие стало предметом для обсуждения на Украине и в России, рассматриваются версии как несчастного случая, так и "предупреждения" Валерию Залужному
от президента Владимира Зеленского.
По официальной версии, приведенной украинским МВД, Частяков вернулся домой с подарками от коллег на свой 39-й день рождения и стал показывать их родне — одним из них был ящик с гранатами "нового западного образца".
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Сначала боеприпас взял в руки сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Военного, сделавшего такой подарок, нашли, у него в кабинете изъяли две гранаты.
Помимо версии о несчастном случае, обсуждается возможность попытки Зеленского "предупредить" таким образом Залужного, который разозлил его своей статьей в журнале The Economist, где признал невозможность для ВСУ сделать "красивый прорыв" фронта.
Советник главы ДНР Ян Гагин
в беседе с РИА Новости назвал гибель Частякова "сообщением" для главкома ВСУ от президента Украины. По его мнению, раскол между ними наметился давно, и такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, "естественно, не устраивал".
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В ДНР поймали информатора СБУ
Управление ФСБ
России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.
По данным спецслужбы, мужчина пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получить сведения, составляющие гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.
Во время допроса задержанный заявил, что его завербовала СБУ, цель которой "давить людей". По его словам, в работе сотрудников украинской спецслужбы "все поставлено на точки обмана".
В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных, возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".
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ВСУ утром атаковали Крым беспилотниками. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, российская ПВО уничтожила девять и перехватила восемь украинских дронов над Черным морем
и полуостровом.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развозжаева
, обломки одного из сбитых над городом БПЛА упали на крышу частного дома. Также из-за упавшего беспилотника пострадал мужчина, получивший перелом руки, угрозы его жизни нет.
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За прошедшие сутки Вооруженные силы отразили семь украинских атак на Донецком направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.
На Краснолиманском направлении российская армия отбили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 над Харьковской областью
и МиГ-29 над ДНР.
Общие потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 760 военнослужащих, два боевых самолета, 28 танков и других бронемашин, шесть артиллерийских орудий, 36 военных автомобилей и другой спецтехники, а также 33 беспилотника.