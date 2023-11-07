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Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 07.11.2023 (обновлено: 19:18 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907992643.html
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного
О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:41
2023-11-07T19:18
специальная военная операция на украине
украина
геннадий частяков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
фсб
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости.Смерть соратника главкома ВСУПомощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области от разорвавшейся гранаты, резонансное происшествие стало предметом для обсуждения на Украине и в России, рассматриваются версии как несчастного случая, так и "предупреждения" Валерию Залужному от президента Владимира Зеленского. По официальной версии, приведенной украинским МВД, Частяков вернулся домой с подарками от коллег на свой 39-й день рождения и стал показывать их родне — одним из них был ящик с гранатами "нового западного образца".Сначала боеприпас взял в руки сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Военного, сделавшего такой подарок, нашли, у него в кабинете изъяли две гранаты.Помимо версии о несчастном случае, обсуждается возможность попытки Зеленского "предупредить" таким образом Залужного, который разозлил его своей статьей в журнале The Economist, где признал невозможность для ВСУ сделать "красивый прорыв" фронта.Советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал гибель Частякова "сообщением" для главкома ВСУ от президента Украины. По его мнению, раскол между ними наметился давно, и такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, "естественно, не устраивал".В ДНР поймали информатора СБУУправление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. По данным спецслужбы, мужчина пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получить сведения, составляющие гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.Во время допроса задержанный заявил, что его завербовала СБУ, цель которой "давить людей". По его словам, в работе сотрудников украинской спецслужбы "все поставлено на точки обмана".В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных, возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".Атака дронов на Крым ВСУ утром атаковали Крым беспилотниками. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, российская ПВО уничтожила девять и перехватила восемь украинских дронов над Черным морем и полуостровом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, обломки одного из сбитых над городом БПЛА упали на крышу частного дома. Также из-за упавшего беспилотника пострадал мужчина, получивший перелом руки, угрозы его жизни нет.Ход спецоперации За прошедшие сутки Вооруженные силы отразили семь украинских атак на Донецком направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.На Краснолиманском направлении российская армия отбили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 над Харьковской областью и МиГ-29 над ДНР. Общие потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 760 военнослужащих, два боевых самолета, 28 танков и других бронемашин, шесть артиллерийских орудий, 36 военных автомобилей и другой спецтехники, а также 33 беспилотника.
https://ria.ru/20231107/soledar-1907158428.html
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украина
донецкая народная республика
республика крым
киевская область
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украина, геннадий частяков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, фсб, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ян гагин, михаил развозжаев, республика крым, валерий залужный, владимир зеленский, киевская область, миг-29, су-27
Специальная военная операция на Украине, Украина, Геннадий Частяков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, ФСБ, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Михаил Развозжаев, Республика Крым, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Киевская область, МиГ-29, Су-27
Спецоперация, 7 ноября: в Киевской области погиб помощник Залужного

В Киевской области погиб помощник Залужного Частяков от взрыва гранаты

© Фото : соцсетиМесто гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : соцсети
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. О гибели помощника Залужного, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости.

Смерть соратника главкома ВСУ

Помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области от разорвавшейся гранаты, резонансное происшествие стало предметом для обсуждения на Украине и в России, рассматриваются версии как несчастного случая, так и "предупреждения" Валерию Залужному от президента Владимира Зеленского.
По официальной версии, приведенной украинским МВД, Частяков вернулся домой с подарками от коллег на свой 39-й день рождения и стал показывать их родне — одним из них был ящик с гранатами "нового западного образца".
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Сначала боеприпас взял в руки сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Военного, сделавшего такой подарок, нашли, у него в кабинете изъяли две гранаты.
Помимо версии о несчастном случае, обсуждается возможность попытки Зеленского "предупредить" таким образом Залужного, который разозлил его своей статьей в журнале The Economist, где признал невозможность для ВСУ сделать "красивый прорыв" фронта.
Советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал гибель Частякова "сообщением" для главкома ВСУ от президента Украины. По его мнению, раскол между ними наметился давно, и такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, "естественно, не устраивал".
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В ДНР поймали информатора СБУ

Управление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.
По данным спецслужбы, мужчина пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получить сведения, составляющие гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.
Во время допроса задержанный заявил, что его завербовала СБУ, цель которой "давить людей". По его словам, в работе сотрудников украинской спецслужбы "все поставлено на точки обмана".
В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных, возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".
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Атака дронов на Крым

ВСУ утром атаковали Крым беспилотниками. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, российская ПВО уничтожила девять и перехватила восемь украинских дронов над Черным морем и полуостровом.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, обломки одного из сбитых над городом БПЛА упали на крышу частного дома. Также из-за упавшего беспилотника пострадал мужчина, получивший перелом руки, угрозы его жизни нет.
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Вчера, 17:48

Ход спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы отразили семь украинских атак на Донецком направлении и нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.
На Краснолиманском направлении российская армия отбили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 над Харьковской областью и МиГ-29 над ДНР.
Общие потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 760 военнослужащих, два боевых самолета, 28 танков и других бронемашин, шесть артиллерийских орудий, 36 военных автомобилей и другой спецтехники, а также 33 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГеннадий ЧастяковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныФСБВ миреВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинМихаил РазвозжаевРеспублика КрымВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКиевская областьМиГ-29Су-27
 
 
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