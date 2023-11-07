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Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
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05:02 07.11.2023 (обновлено: 05:59 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907806103.html
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:02
2023-11-07T05:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров&quot;, — уточнили в ведомстве.После залпа расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", на это у них уходит не более десяти минут."По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по "площадям". Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели", — рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: "Град" ЦВО ударил по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", — уточнили в ведомстве.

После залпа расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", на это у них уходит не более десяти минут.
"По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по "площадям". Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели", — рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".
В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.
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