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Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:02
2023-11-07T05:02
2023-11-07T05:59
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ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", — уточнили в ведомстве.После залпа расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", на это у них уходит не более десяти минут."По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по "площадям". Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели", — рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: "Град" ЦВО ударил по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Военнослужащие расчета РЗСО "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", — уточнили в ведомстве.
После залпа расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", на это у них уходит не более десяти минут.
"По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по "площадям". Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели", — рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".
В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.
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