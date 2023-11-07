https://ria.ru/20231107/spbmtsb-1907830011.html

Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу - РИА Новости, 07.11.2023

Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:16

2023-11-07T10:16

2023-11-07T12:54

россия

игорь артемьев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

михаил мишустин

спбмтсб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112651/80/1126518069_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_32dade6d471a2756018f5a1d3a775668.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова, сообщила пресс-служба биржи."Совет директоров акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", - говорится в сообщении.Комментируя назначение, Артемьев отметил, что масштабы работы биржи увеличиваются. Он считает, что необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов и расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.По его мнению, важнейшей задачей СПбМТСБ останется формирование национальных индикаторов, прежде всего по нефти. "Они приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение", - приводятся в сообщении слова Артемьева.Рыбников возглавлял биржу с 2011 года.Артемьев руководил ФАС РФ с 2004 по 2020 годы, далее перешел на пост помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. В пятницу глава кабмина освободил Артемьева от должности.

https://ria.ru/20231102/torgi-1907067053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь артемьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, михаил мишустин, спбмтсб