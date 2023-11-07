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Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу
Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу - РИА Новости, 07.11.2023
Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу
Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:16
2023-11-07T10:16
2023-11-07T12:54
россия
игорь артемьев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
михаил мишустин
спбмтсб
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова, сообщила пресс-служба биржи."Совет директоров акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", - говорится в сообщении.Комментируя назначение, Артемьев отметил, что масштабы работы биржи увеличиваются. Он считает, что необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов и расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.По его мнению, важнейшей задачей СПбМТСБ останется формирование национальных индикаторов, прежде всего по нефти. "Они приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение", - приводятся в сообщении слова Артемьева.Рыбников возглавлял биржу с 2011 года.Артемьев руководил ФАС РФ с 2004 по 2020 годы, далее перешел на пост помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. В пятницу глава кабмина освободил Артемьева от должности.
https://ria.ru/20231102/torgi-1907067053.html
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россия, игорь артемьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, михаил мишустин, спбмтсб
Россия, Игорь Артемьев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Михаил Мишустин, СПбМТСБ
Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу
Экс-глава ФАС Артемьев возглавил СПбМТСБ