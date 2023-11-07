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Глава "СПБ Биржи" Горюнов покинул свой пост, его место займет Сердюков
Глава "СПБ Биржи" Горюнов покинул свой пост, его место займет Сердюков - РИА Новости, 07.11.2023
Глава "СПБ Биржи" Горюнов покинул свой пост, его место займет Сердюков
Глава "СПБ Биржи" Роман Горюнов покинул свой пост, его место займет первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков, следует из сообщения биржи. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:24
2023-11-07T13:24
2023-11-07T14:18
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава "СПБ Биржи" Роман Горюнов покинул свой пост, его место займет первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков, следует из сообщения биржи."Первый заместитель генерального директора "СПБ Биржи" Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров "СПБ Биржи", — говорится в заявлении.Уточняется, что Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Как отметила биржа, ее главная задача — обеспечить доступ инвесторам к активам."СПБ Биржа" обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды "СПБ Биржи" есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке. После решения первоочередной задачи "СПБ Биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", — приводятся в сообщении слова Сердюкова.Он возглавлял "СПБ Биржу" с 2012 года. Под руководством Сердюкова был создан и развивался рынок иностранных ценных бумаг, сформировалась ликвидность. До "СПБ Биржи" руководил срочным рынком FORTS, который не раз входил в топ-10 деривативных площадок мира, указывается в заявлении.
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экономика, общество, биржа, министерство финансов сша
Экономика, Общество, Биржа, Министерство финансов США
Глава "СПБ Биржи" Горюнов покинул свой пост, его место займет Сердюков
Главой "СПБ Биржи" вместо Горюнова станет первый замгендиректора Сердюков
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава "СПБ Биржи" Роман Горюнов покинул свой пост, его место займет первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков, следует из сообщения биржи.
"Первый заместитель генерального директора "СПБ Биржи" Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров "СПБ Биржи", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Как отметила биржа, ее главная задача — обеспечить доступ инвесторам к активам.
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"СПБ Биржа" обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды "СПБ Биржи" есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке. После решения первоочередной задачи "СПБ Биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", — приводятся в сообщении слова Сердюкова.
Он возглавлял "СПБ Биржу" с 2012 года. Под руководством Сердюкова был создан и развивался рынок иностранных ценных бумаг, сформировалась ликвидность. До "СПБ Биржи" руководил срочным рынком FORTS, который не раз входил в топ-10 деривативных площадок мира, указывается в заявлении.
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