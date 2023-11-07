https://ria.ru/20231107/soros-1907946926.html

Сын Сороса и глава офиса Зеленского обсудили реализацию проектов на Украине

Сын Сороса и глава офиса Зеленского обсудили реализацию проектов на Украине - РИА Новости, 07.11.2023

Сын Сороса и глава офиса Зеленского обсудили реализацию проектов на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что встретился с председателем фонда "Открытое общество", сыном американского миллиардера... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:18

2023-11-07T16:18

2023-11-07T16:53

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что встретился с председателем фонда "Открытое общество", сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом, обсудив с ним привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. "Важна встреча с американским бизнесменом и филантропом, главой фонда "Открытое общество" Александром Соросом. Важный вопрос - развитие украинской экономики. Мы с Соросом сделали акцент на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили также нужды ВСУ, добавив, что Киев использует все возможности для усиления ПВО. Ранее издание Foreign Policy сообщало, что фонд "Открытое общество" американского миллиардера Джорджа Сороса переносит свою деятельность в страны глобального Юга на фоне отказа от ряда направлений работы в Европы. Отмечалось, что за решением, скорее всего, стоит председатель фонда Алекс Сорос. Согласно изданию, в "Открытом обществе" долгое время жаловались на то, что повестка дня фонда напоминает "хаотичную мешанину" прихотей Джорджа Сороса. Теперь на деятельность фонда оказывает влияние Алекс. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Джордж Сорос передал своему сыну Алексу Соросу контроль над своими средствами.

https://ria.ru/20231101/mask-1906566396.html

https://ria.ru/20230918/soros-1897026493.html

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