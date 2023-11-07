https://ria.ru/20231107/solomin-1907923274.html

Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось

Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось - РИА Новости, 07.11.2023

Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, но у него диагностирован инсульт, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:28

2023-11-07T15:28

2023-11-07T16:40

культура

юрий соломин

малый театр

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, но у него диагностирован инсульт, рассказала РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова."Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт", — сказала она.По словам собеседницы агентства, артист чувствует себя нормально. "Диагноз все-таки инсульт, но, слава богу, Юрий Мефодьевич был быстро доставлен в больницу, что имеет огромное значение при инсульте. Чувствует он себя нормально и уже говорит", — добавила Михайлова.Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий соломин, малый театр