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Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось
Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось - РИА Новости, 07.11.2023
Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось
Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, но у него диагностирован инсульт, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:28
2023-11-07T15:28
2023-11-07T16:40
культура
юрий соломин
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, но у него диагностирован инсульт, рассказала РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова."Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт", — сказала она.По словам собеседницы агентства, артист чувствует себя нормально. "Диагноз все-таки инсульт, но, слава богу, Юрий Мефодьевич был быстро доставлен в больницу, что имеет огромное значение при инсульте. Чувствует он себя нормально и уже говорит", — добавила Михайлова.Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
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юрий соломин, малый театр
Культура, Юрий Соломин, Малый театр
Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось
Директор Малого театра: у Соломина диагностировали инсульт, но ему лучше
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, но у него диагностирован инсульт, рассказала РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.
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"Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, артист чувствует себя нормально.
"Диагноз все-таки инсульт, но, слава богу, Юрий Мефодьевич был быстро доставлен в больницу, что имеет огромное значение при инсульте. Чувствует он себя нормально и уже говорит", — добавила Михайлова.
Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".