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Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 07.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:33 07.11.2023 (обновлено: 13:08 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/solomin-1907847397.html
Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина
Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 07.11.2023
Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:33
2023-11-07T13:08
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, рассказали РИА Новости в медучреждении.Артист попал в больницу 6 ноября.&quot;Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное&quot;, — сказал собеседник агентства.В больнице уточнили, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
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юрий соломин, культура, новости культуры, театр, малый театр, москва
Культура, Юрий Соломин, Культура, Новости культуры, Театр, Малый театр, Москва
Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина

Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, рассказали РИА Новости в медучреждении.
Артист попал в больницу 6 ноября.
«

"Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", — сказал собеседник агентства.

В больнице уточнили, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
 
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