https://ria.ru/20231107/sng-1907823287.html

В АТЦ СНГ предупредили об опасности утечки оружия из горячих точек

В АТЦ СНГ предупредили об опасности утечки оружия из горячих точек - РИА Новости, 07.11.2023

В АТЦ СНГ предупредили об опасности утечки оружия из горячих точек

Утечка оружия из зон вооруженных конфликтов усиливает террористическую опасность на пространстве СНГ, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:41

2023-11-07T09:41

2023-11-07T09:48

общество

терроризм

безопасность

ташкент

евгений сысоев

снг

шос

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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Утечка оружия из зон вооруженных конфликтов усиливает террористическую опасность на пространстве СНГ, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". "Террористическую опасность существенно усиливает утечка современного оружия из зон вооруженных конфликтов, стремление террористических организаций использовать новейшие информационные и технические достижения, включая технологии искусственного интеллекта, беспилотные и иные роботизированные комплексы, а также попытки получить доступ к радиоактивным, химическим и биологическим средствам поражения", - сказал Сысоев, выступая на конференции. По его оценке, сохраняется угроза терактов на объектах промышленности, энергетики и транспорта, многократно выросли риски ядерной катастрофы, последствия которой будут иметь глобальный и необратимый характер.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html

ташкент

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общество, терроризм, безопасность, ташкент, евгений сысоев, снг, шос