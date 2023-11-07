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Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай - РИА Новости, 07.11.2023
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Надежные люди
 
20:06 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/snaryady-1908014328.html
Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай
Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай - РИА Новости, 07.11.2023
Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай
Производство хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета организовали на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:06
2023-11-07T20:06
надежные люди
республика алтай
донецк
ростовская область
владимир полетаев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Производство хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета организовали на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай, написал в своем Telegram-канале сенатор от региона Владимир Полетаев. "Доставил (участникам спецоперации - ред.) 500 хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета (ВОГ), производство которых организовано на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай", - отметил он. Сенатор рассказал, что встретился с участниками специальной военной операции в городе Донецке Ростовской области, доставил гуманитарную помощь землякам. "Лично передал груз из рук в руки - бойцы получили партию новых автомобилей УАЗ, коллиматорные прицелы, монокуляры, короба для патронов, медицинские посылки с лекарственными средствами, бинтами, повязками, шприцами и всем необходимым", - добавил Полетаев.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html
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республика алтай, донецк, ростовская область, владимир полетаев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Республика Алтай, Донецк, Ростовская область, Владимир Полетаев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай

Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай

© Владимир Полетаев/TelegramПроизводство хвостовиков и накольников на базе УФСИН по Республике Алтай
Производство хвостовиков и накольников на базе УФСИН по Республике Алтай
© Владимир Полетаев/Telegram
Производство хвостовиков и накольников на базе УФСИН по Республике Алтай
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БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Производство хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета организовали на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай, написал в своем Telegram-канале сенатор от региона Владимир Полетаев.
"Доставил (участникам спецоперации - ред.) 500 хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета (ВОГ), производство которых организовано на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай", - отметил он.
Сенатор рассказал, что встретился с участниками специальной военной операции в городе Донецке Ростовской области, доставил гуманитарную помощь землякам. "Лично передал груз из рук в руки - бойцы получили партию новых автомобилей УАЗ, коллиматорные прицелы, монокуляры, короба для патронов, медицинские посылки с лекарственными средствами, бинтами, повязками, шприцами и всем необходимым", - добавил Полетаев.
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Надежные людиРеспублика АлтайДонецкРостовская областьВладимир ПолетаевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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