https://ria.ru/20231107/snaryady-1908014328.html

Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай

Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай - РИА Новости, 07.11.2023

Детали для снарядов начали производить на базе УФСИН в Республике Алтай

Производство хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета организовали на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:06

2023-11-07T20:06

2023-11-07T20:06

надежные люди

республика алтай

донецк

ростовская область

владимир полетаев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Производство хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета организовали на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай, написал в своем Telegram-канале сенатор от региона Владимир Полетаев. "Доставил (участникам спецоперации - ред.) 500 хвостовиков и накольников для выстрела осколочного гранатомета (ВОГ), производство которых организовано на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай", - отметил он. Сенатор рассказал, что встретился с участниками специальной военной операции в городе Донецке Ростовской области, доставил гуманитарную помощь землякам. "Лично передал груз из рук в руки - бойцы получили партию новых автомобилей УАЗ, коллиматорные прицелы, монокуляры, короба для патронов, медицинские посылки с лекарственными средствами, бинтами, повязками, шприцами и всем необходимым", - добавил Полетаев.

https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html

республика алтай

донецк

ростовская область

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республика алтай, донецк, ростовская область, владимир полетаев, ульяновский автомобильный завод (уаз)