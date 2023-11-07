https://ria.ru/20231107/smi-1907949322.html

Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты

Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты - РИА Новости, 07.11.2023

Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты

Пленарное заседание парламента Финляндии во вторник было прервано во второй половине из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира на РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:26

2023-11-07T16:26

2023-11-07T16:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Пленарное заседание парламента Финляндии во вторник было прервано во второй половине из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира на Ближнем Востоке, сообщает газета Helsingin Sanomat. Заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются. "Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!" - такие восклицания прервали выступления депутатов, сообщает издание. Как уточняет газета IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы примерно по 5-6 человек. После того, как одну группу вывели, следующая группа развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Весь инцидент длился около 20 минут, пока всех протестующих не вывели из зала, уточняет газета.

https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903672552.html

https://ria.ru/20231107/evrey-1907857343.html

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в мире, финляндия, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество