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Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты
Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты - РИА Новости, 07.11.2023
Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты
Пленарное заседание парламента Финляндии во вторник было прервано во второй половине из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира на РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:26
2023-11-07T16:26
2023-11-07T16:27
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Пленарное заседание парламента Финляндии во вторник было прервано во второй половине из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира на Ближнем Востоке, сообщает газета Helsingin Sanomat. Заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются. "Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!" - такие восклицания прервали выступления депутатов, сообщает издание. Как уточняет газета IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы примерно по 5-6 человек. После того, как одну группу вывели, следующая группа развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Весь инцидент длился около 20 минут, пока всех протестующих не вывели из зала, уточняет газета.
https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903672552.html
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в мире, финляндия, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
В мире, Финляндия, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Заседание парламента Финляндии прервали пропалестинские демонстранты
Helsingin Sanomat: заседание парламента Финляндии прервали демонстранты