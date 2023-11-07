https://ria.ru/20231107/smi-1907855453.html
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного
Дети помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице, передает украинское агентство УНН. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:06
2023-11-07T14:41
в мире
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геннадий частяков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дети помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице, передает украинское агентство УНН."Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое: сегодня ему провели операцию", — говорится в публикации.Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв. УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах утверждает, что причиной трагедии стал подарок от полковника Тимченко. Тот уже дал показания, согласно которым решил сделать презент, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию подтвердили трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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в мире, киевская область, геннадий частяков, игорь клименко, мвд украины, украина, общество
В мире, Киевская область, Геннадий Частяков, Игорь Клименко, МВД Украины, Украина, Общество
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного
УНН: дети помощника Залужного находятся в больнице, состояние сына тяжелое