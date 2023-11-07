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СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
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12:06 07.11.2023 (обновлено: 14:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/smi-1907855453.html
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного
Дети помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице, передает украинское агентство УНН. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:06
2023-11-07T14:41
в мире
киевская область
геннадий частяков
игорь клименко
мвд украины
украина
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дети помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице, передает украинское агентство УНН.&quot;Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое: сегодня ему провели операцию&quot;, — говорится в публикации.Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв. УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах утверждает, что причиной трагедии стал подарок от полковника Тимченко. Тот уже дал показания, согласно которым решил сделать презент, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию подтвердили трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок.
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в мире, киевская область, геннадий частяков, игорь клименко, мвд украины, украина, общество
В мире, Киевская область, Геннадий Частяков, Игорь Клименко, МВД Украины, Украина, Общество
СМИ сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного

УНН: дети помощника Залужного находятся в больнице, состояние сына тяжелое

© Фото : соцсетиМесто гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : соцсети
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дети помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице, передает украинское агентство УНН.
«

"Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое: сегодня ему провели операцию", — говорится в публикации.

Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах утверждает, что причиной трагедии стал подарок от полковника Тимченко. Тот уже дал показания, согласно которым решил сделать презент, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию подтвердили трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок.
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В миреКиевская областьГеннадий ЧастяковИгорь КлименкоМВД УкраиныУкраинаОбщество
 
 
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