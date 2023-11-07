https://ria.ru/20231107/smi-1907819931.html

СМИ: глава МИД Турции высказал Блинкену претензии из-за позиции США по Газе

СМИ: глава МИД Турции высказал Блинкену претензии из-за позиции США по Газе - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ: глава МИД Турции высказал Блинкену претензии из-за позиции США по Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в "затруднительное положение" в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:20

2023-11-07T09:20

2023-11-07T13:02

в мире

турция

сша

хакан фидан

энтони блинкен

израиль

анкара (провинция)

владимир путин

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АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в "затруднительное положение" в палестино-израильском обострении, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники."Напомнив, что все народы мира, особенно народы региона, от Парижа до Лондона и Вашингтона, выступили против увиденной ими бойни, Фидан отметил, что "США наносят ущерб своему имиджу как в регионе, так и во всем мире. Регион охвачен возмущением. Вы ставите всех в затруднительное положение. Вы также наносите ущерб своему собственному имиджу, потому что вас считают покровителем преступлений Израиля", — говорится в публикации.Переговоры дипломатов прошли в понедельник в турецкой столице. Как отмечают журналисты, Фидан и турецкая делегация открыто говорили о гибели мирных жителей и детей в Газе, о разрушении Израилем инфраструктуры анклава и о том, что израильские военные совершают преступление против человечества.Турецкие СМИ также обратили внимание на "холодный прием" американской делегации. Так, среди встречавших Блинкена в Анкаре не было высокопоставленных турецких чиновников. Кроме того, незамеченным не осталось то, что госсекретарь прибыл в Анкару ночью, но перрон в тот момент освещен не был. Пользователи соцсетей заметили, что посол США в Анкаре встретил Блинкена, засунув руку в карман.Широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях кадры с встречи дипломатов, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия глава Госдепартамента пытается обнять турецкого министра, делая шаг вперед, но тот отступает назад и продолжает сжимать руку коллеги.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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сша

израиль

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, хакан фидан, энтони блинкен, израиль, анкара (провинция), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году