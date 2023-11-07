https://ria.ru/20231107/sk-1907966511.html

В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку

В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку - РИА Новости, 07.11.2023

В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку

На севере Москвы пьяная женщина избила 14-летнюю девочку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:18

2023-11-07T17:18

2023-11-07T17:58

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ребенок

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На севере Москвы пьяная женщина избила 14-летнюю девочку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram. По информации следствия, инцидент произошел 6 ноября на Ангарской улице: пьяная 32-летняя женщина набросилась на девочку-подростка. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшую в ближайшее доставят на допрос в столичный СК. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девочка хотела погладить собаку, с которой гуляла пьяная женщина. Но так отказала, а затем начала бить ребенка. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, добавила Иванова. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, общество