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В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку
В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку - РИА Новости, 07.11.2023
В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку
На севере Москвы пьяная женщина избила 14-летнюю девочку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:18
2023-11-07T17:18
2023-11-07T17:58
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На севере Москвы пьяная женщина избила 14-летнюю девочку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram. По информации следствия, инцидент произошел 6 ноября на Ангарской улице: пьяная 32-летняя женщина набросилась на девочку-подростка. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшую в ближайшее доставят на допрос в столичный СК. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девочка хотела погладить собаку, с которой гуляла пьяная женщина. Но так отказала, а затем начала бить ребенка. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, добавила Иванова. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, общество
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ребенок, Общество
В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку
СК: в Москве пьяная женщина избила девочку, попытавшуюся погладить ее собаку
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
На севере Москвы пьяная женщина избила 14-летнюю девочку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram
.
По информации следствия, инцидент произошел 6 ноября на Ангарской улице: пьяная 32-летняя женщина набросилась на девочку-подростка. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Нападавшую в ближайшее доставят на допрос в столичный СК.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девочка хотела погладить собаку, с которой гуляла пьяная женщина. Но так отказала, а затем начала бить ребенка.
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, добавила Иванова. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.
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