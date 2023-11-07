https://ria.ru/20231107/siriya-1907993049.html

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 07.11.2023

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

База США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:39

2023-11-07T18:39

2023-11-07T18:45

в мире

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 7 ноя - РИА Новости. База США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник."Три взрыва были слышны из-за ракетной атаки на американскую базу на месторождении газа "Конико" на севере Дейр-эз-Зора", - сказал источник.Ранее "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США Green Village в Дейр-эз-Зоре.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. В последние недели американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

https://ria.ru/20231028/mid-1905825101.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году