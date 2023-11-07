https://ria.ru/20231107/shtraf-1907874171.html

Apple грозит штраф до ста тысяч рублей

Apple грозит штраф до ста тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2023

Apple грозит штраф до ста тысяч рублей

Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:12

2023-11-07T13:12

2023-11-07T13:12

технологии

россия

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965354_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eb32bf0a3238b4e3f67a5d2b1b05507.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства. Секция статьи предусматривает наказание до 100 тысяч рублей. Детали не раскрываются. Кроме того, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Каждой из них грозит штраф до 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, apple