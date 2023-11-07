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Apple грозит штраф до ста тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2023
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13:12 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/shtraf-1907874171.html
Apple грозит штраф до ста тысяч рублей
Apple грозит штраф до ста тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2023
Apple грозит штраф до ста тысяч рублей
Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:12
2023-11-07T13:12
технологии
россия
apple
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства. Секция статьи предусматривает наказание до 100 тысяч рублей. Детали не раскрываются. Кроме того, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Каждой из них грозит штраф до 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html
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технологии, россия, apple
Технологии, Россия, Apple
Apple грозит штраф до ста тысяч рублей

Apple грозит штраф до ста тысяч рублей за сбор данных россиян

© AP Photo / Jeff ChiuГенеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple
Генеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных россиян, "несовместимый с целями сбора", сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.
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Секция статьи предусматривает наказание до 100 тысяч рублей. Детали не раскрываются.
Кроме того, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Каждой из них грозит штраф до 18 миллионов рублей.
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