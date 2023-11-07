https://ria.ru/20231107/shteyn-1907840342.html
Суд заочно арестовал Люсю Штейн по делу о фейках об армии
Суд заочно арестовал Люсю Штейн по делу о фейках об армии - РИА Новости, 07.11.2023
Суд заочно арестовал Люсю Штейн по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:02
2023-11-07T11:02
2023-11-07T11:03
происшествия
россия
москва
людмила штейн (депутат)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Штейн Л.П. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сообщила собеседница агентства. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения. Для Штейн это не первые проблемы с законом: Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, людмила штейн (депутат), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Людмила Штейн (депутат), Вооруженные силы РФ
Суд заочно арестовал Люсю Штейн по делу о фейках об армии
Суд заочно арестовал на 2 месяца экс-мундепа Люсю Штейн по делу о фейках о ВС РФ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд избрал в отношении Штейн Л.П. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сообщила собеседница агентства.
Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения.
Для Штейн это не первые проблемы с законом: Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии
с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
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