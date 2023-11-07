В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ
© Фото : Официальный портал Иркутской областиШкола № 12 после капитального ремонта в Нижнеудинске Иркутской области
Школа № 12 после капитального ремонта в Нижнеудинске Иркутской области
ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. В Иркутской области до конца 2023 года завершится модернизация девяти школ в восьми муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Школа №12 в Нижнеудинске открылась 7 ноября после капитального ремонта. К занятиям в классах обновленного здания приступили почти 450 обучающихся. До конца 2023 года завершится модернизация еще девяти школ региона в Иркутске, Усть-Илимске, Аларском, Осинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах", - говорится в сообщении.
Школу в Нижнеудинске начали ремонтировать в феврале 2023 года по проекту "Модернизация школьных систем образования". За это время здание модернизировали полностью от фундамента до кровли, заменили инженерные сети, привели в полное соответствие с требованиями пищеблок, установили дополнительное технологическое оборудование. На ремонт направили 133 миллиона рублей, а также свыше 16 миллионов рублей – на оснащение школы учебным оборудованием и мебелью. В учебном заведении оборудована комната детских инициатив, школьный театр, спортивный клуб. В 2024 году в учреждении завершат благоустройство пришкольной территории и обустроят спортивную площадку.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в сентябре в Иркутской области провели эстафету открытия школ-участниц федеральной программы модернизации из десяти муниципалитетов.