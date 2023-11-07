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В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ - РИА Новости, 07.11.2023
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Иркутская область
 
10:41 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/shkoly-1907835807.html
В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ
В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ - РИА Новости, 07.11.2023
В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ
В Иркутской области до конца 2023 года завершится модернизация девяти школ в восьми муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:41
2023-11-07T10:41
иркутская область
образование - общество
иркутская область
нижнеудинск
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. В Иркутской области до конца 2023 года завершится модернизация девяти школ в восьми муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Школа №12 в Нижнеудинске открылась 7 ноября после капитального ремонта. К занятиям в классах обновленного здания приступили почти 450 обучающихся. До конца 2023 года завершится модернизация еще девяти школ региона в Иркутске, Усть-Илимске, Аларском, Осинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах", - говорится в сообщении. Школу в Нижнеудинске начали ремонтировать в феврале 2023 года по проекту "Модернизация школьных систем образования". За это время здание модернизировали полностью от фундамента до кровли, заменили инженерные сети, привели в полное соответствие с требованиями пищеблок, установили дополнительное технологическое оборудование. На ремонт направили 133 миллиона рублей, а также свыше 16 миллионов рублей – на оснащение школы учебным оборудованием и мебелью. В учебном заведении оборудована комната детских инициатив, школьный театр, спортивный клуб. В 2024 году в учреждении завершат благоустройство пришкольной территории и обустроят спортивную площадку. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в сентябре в Иркутской области провели эстафету открытия школ-участниц федеральной программы модернизации из десяти муниципалитетов.
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образование - общество, иркутская область, нижнеудинск, иркутск, игорь кобзев
Иркутская область, Образование - Общество, Иркутская область, Нижнеудинск, Иркутск, Игорь Кобзев

В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ

© Фото : Официальный портал Иркутской областиШкола № 12 после капитального ремонта в Нижнеудинске Иркутской области
Школа № 12 после капитального ремонта в Нижнеудинске Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Школа № 12 после капитального ремонта в Нижнеудинске Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. В Иркутской области до конца 2023 года завершится модернизация девяти школ в восьми муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Школа №12 в Нижнеудинске открылась 7 ноября после капитального ремонта. К занятиям в классах обновленного здания приступили почти 450 обучающихся. До конца 2023 года завершится модернизация еще девяти школ региона в Иркутске, Усть-Илимске, Аларском, Осинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах", - говорится в сообщении.
Школу в Нижнеудинске начали ремонтировать в феврале 2023 года по проекту "Модернизация школьных систем образования". За это время здание модернизировали полностью от фундамента до кровли, заменили инженерные сети, привели в полное соответствие с требованиями пищеблок, установили дополнительное технологическое оборудование. На ремонт направили 133 миллиона рублей, а также свыше 16 миллионов рублей – на оснащение школы учебным оборудованием и мебелью. В учебном заведении оборудована комната детских инициатив, школьный театр, спортивный клуб. В 2024 году в учреждении завершат благоустройство пришкольной территории и обустроят спортивную площадку.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в сентябре в Иркутской области провели эстафету открытия школ-участниц федеральной программы модернизации из десяти муниципалитетов.
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