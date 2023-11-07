https://ria.ru/20231107/sezd-1907938231.html
Съезд "Единой России" могут провести на ВДНХ, сообщил источник
Съезд "Единой России" могут провести на ВДНХ, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
Съезд "Единой России" могут провести на ВДНХ, сообщил источник
Съезд партии "Единая Россия" с высокой долей вероятности пройдет на ВДНХ, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:01
2023-11-07T16:01
2023-11-07T17:07
выставка-форум "россия"
единая россия
политика
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" с высокой долей вероятности пройдет на ВДНХ, сообщил РИА Новости источник. "С высокой долей вероятности (местом съезда станет - ред.) ВДНХ", - сообщил агентству источник, близкий к партии. Ранее в партии сообщали, что съезд партии планируется провести во второй половине декабря и, скорее всего, он будет одноэтапным. В эти дни на ВДНХ проходит международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907914382.html
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единая россия, политика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Единая Россия, Политика, Выставка-форум "Россия"
Съезд "Единой России" могут провести на ВДНХ, сообщил источник
Съезд ЕР могут провести на ВДНХ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" с высокой долей вероятности пройдет на ВДНХ, сообщил РИА Новости источник.
"С высокой долей вероятности (местом съезда станет - ред.) ВДНХ", - сообщил агентству источник, близкий к партии.
Ранее в партии сообщали, что съезд партии планируется провести во второй половине декабря и, скорее всего, он будет одноэтапным.
В эти дни на ВДНХ проходит международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ