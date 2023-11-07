https://ria.ru/20231107/seti-1907820266.html

В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов

В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов - РИА Новости, 07.11.2023

В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов

Студенты медико-фармацевтического колледжа башкирского Бирска изготавливают для бойцов на передовой маскировочные сети, вплетая в них записки с добрыми... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:24

2023-11-07T09:24

2023-11-07T09:24

надежные люди

бирск

бирский район

республика башкортостан

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907818577_0:206:1600:1106_1920x0_80_0_0_956527aba76b1e7e2e3e0f9942ee6811.jpg

УФА, 7 ноя – РИА Новости. Студенты медико-фармацевтического колледжа башкирского Бирска изготавливают для бойцов на передовой маскировочные сети, вплетая в них записки с добрыми пожеланиями, сообщили в Telegram-канале администрации Бирского района Республики Башкортостан. "Каждый стежок и узелок - вклад в Победу. Студенты Бирского медико-фармацевтического колледжа плетут для наших бойцов СВО маскировочные сети. В некоторых вплетенных лентах бойцы увидят записки с пожеланиями", - сообщила районная мэрия. В администрации отметили, что технология плетения сетей не так проста, но среди студентов уже есть настоящие мастерицы плетения как Анастасия Файрузова, которая с удовольствием делится своим опытом со всеми новичками. "Маскировочные сети, сплетенные с любовью и верой в победу, отправятся в зону спецоперации с очередной партией гуманитарной помощи от республики", - говорится в релизе. По данным госкомитета региона по ЧС, в настоящее время в зону спецоперации доставили очередной 99 гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкирии. В формовании адресной помощи для военнослужащих приняли участие государственные органы, организации, общественные объединения, администрации муниципальных образований, а также неравнодушные граждане. "В состав груза вошли 24 автомобиля, квадроцикл, прицелы, тепловизоры, рации, генераторы, электрооборудование, пиломатериалы, квадрокоптеры, печи, бензопилы, посылки от родственников и многое другое", - сообщает госкомитет.

https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html

бирск

бирский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бирск, бирский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф