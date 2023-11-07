https://ria.ru/20231107/seti-1907820266.html
В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов
В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов - РИА Новости, 07.11.2023
В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов
Студенты медико-фармацевтического колледжа башкирского Бирска изготавливают для бойцов на передовой маскировочные сети, вплетая в них записки с добрыми... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:24
2023-11-07T09:24
2023-11-07T09:24
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бирский район
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УФА, 7 ноя – РИА Новости. Студенты медико-фармацевтического колледжа башкирского Бирска изготавливают для бойцов на передовой маскировочные сети, вплетая в них записки с добрыми пожеланиями, сообщили в Telegram-канале администрации Бирского района Республики Башкортостан. "Каждый стежок и узелок - вклад в Победу. Студенты Бирского медико-фармацевтического колледжа плетут для наших бойцов СВО маскировочные сети. В некоторых вплетенных лентах бойцы увидят записки с пожеланиями", - сообщила районная мэрия. В администрации отметили, что технология плетения сетей не так проста, но среди студентов уже есть настоящие мастерицы плетения как Анастасия Файрузова, которая с удовольствием делится своим опытом со всеми новичками. "Маскировочные сети, сплетенные с любовью и верой в победу, отправятся в зону спецоперации с очередной партией гуманитарной помощи от республики", - говорится в релизе. По данным госкомитета региона по ЧС, в настоящее время в зону спецоперации доставили очередной 99 гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкирии. В формовании адресной помощи для военнослужащих приняли участие государственные органы, организации, общественные объединения, администрации муниципальных образований, а также неравнодушные граждане. "В состав груза вошли 24 автомобиля, квадроцикл, прицелы, тепловизоры, рации, генераторы, электрооборудование, пиломатериалы, квадрокоптеры, печи, бензопилы, посылки от родственников и многое другое", - сообщает госкомитет.
https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html
бирск
бирский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бирск, бирский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Бирск, Бирский район, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
В Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями для бойцов
Студенты из Башкирии вплетают в маскировочные сети записки с пожеланиями
УФА, 7 ноя – РИА Новости.
Студенты медико-фармацевтического колледжа башкирского Бирска изготавливают для бойцов на передовой маскировочные сети, вплетая в них записки с добрыми пожеланиями, сообщили в Telegram-канале
администрации Бирского района Республики Башкортостан.
"Каждый стежок и узелок - вклад в Победу. Студенты Бирского медико-фармацевтического колледжа плетут для наших бойцов СВО маскировочные сети. В некоторых вплетенных лентах бойцы увидят записки с пожеланиями", - сообщила районная мэрия.
В администрации отметили, что технология плетения сетей не так проста, но среди студентов уже есть настоящие мастерицы плетения как Анастасия Файрузова, которая с удовольствием делится своим опытом со всеми новичками.
"Маскировочные сети, сплетенные с любовью и верой в победу, отправятся в зону спецоперации с очередной партией гуманитарной помощи от республики", - говорится в релизе.
По данным госкомитета региона по ЧС, в настоящее время в зону спецоперации доставили очередной 99 гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкирии. В формовании адресной помощи для военнослужащих приняли участие государственные органы, организации, общественные объединения, администрации муниципальных образований, а также неравнодушные граждане.
"В состав груза вошли 24 автомобиля, квадроцикл, прицелы, тепловизоры, рации, генераторы, электрооборудование, пиломатериалы, квадрокоптеры, печи, бензопилы, посылки от родственников и многое другое", - сообщает госкомитет.
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