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Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур - РИА Новости, 07.11.2023
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12:28 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/selkhozkultury-1907862659.html
Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур
Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур - РИА Новости, 07.11.2023
Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур
Новые сельскохозяйственные культуры могут иметь хорошие перспективы, но внедрять их в севооборот нужно крайне аккуратно, без вытеснения традиционных аналогов,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:28
2023-11-07T12:28
экономика
россия
московская область (подмосковье)
шатура
российская академия наук
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новые сельскохозяйственные культуры могут иметь хорошие перспективы, но внедрять их в севооборот нужно крайне аккуратно, без вытеснения традиционных аналогов, прокомментировала РИА Новости доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. В Подмосковье занялись выращиванием новой технической культуры – мискантуса: по данным Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, в городском округе Шатура организуют собственное производство, где из культуры будут получать растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару, картон и бумагу. "Внедрение мискантуса российской селекции перспективно как для сельского хозяйства, так и для перерабатывающей промышленности", - считает Швандар. При этом она подчеркнула, что при внедрении новых культур "важно взвешивать все "за" и "против" не только в краткосрочном периоде, но и оценивать степень их влияния на экологию региона в будущем". "Россия имеет исторические примеры, когда перспективная сельхозкультура оказывала негативное влияние на экосистему: например, повсеместное бесконтрольное распространение опасного борщевика Сосновского или деятельность сельхозкооперативов на арендуемых землях по выращиванию репчатого лука в Краснодарском крае, полностью истощившая почвы", - напомнила Швандер. В связи с этим решаться на широкое применение мискантуса в сельском хозяйстве и промышленности можно лишь после системного контроля экспериментальных посевов и результатов использования, считает эксперт. Она также напомнила и о традиционных для получения целлюлозного сырья льне, конопле и крапиве: в РФ посевные площади под ними последние 30 лет сокращались, специализированное оборудование по сбору и переработке было продано за рубеж, в итоге лидером по льняному сельхозсырью сейчас является Китай. "Развитие традиционных культур, веками адаптированных к климатическим условиям России, необходимо так же, как и экспериментальное растениеводство. Традиционные культуры обеспечивают стабильность и равномерность урожая и сбалансированность микробиологического воспроизводства почв, а новые открывают перспективы промышленной переработки", - резюмировала эксперт.
https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html
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россия
московская область (подмосковье)
шатура
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экономика, россия, московская область (подмосковье), шатура, российская академия наук
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Шатура, Российская академия наук
Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур

Дарья Швандар: новые сельхозкультуры не должны вытеснять традиционные аналоги

© ИЦиГ СО РАНМискантус
Мискантус
© ИЦиГ СО РАН
Мискантус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новые сельскохозяйственные культуры могут иметь хорошие перспективы, но внедрять их в севооборот нужно крайне аккуратно, без вытеснения традиционных аналогов, прокомментировала РИА Новости доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар.
В Подмосковье занялись выращиванием новой технической культуры – мискантуса: по данным Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, в городском округе Шатура организуют собственное производство, где из культуры будут получать растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару, картон и бумагу.
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"Внедрение мискантуса российской селекции перспективно как для сельского хозяйства, так и для перерабатывающей промышленности", - считает Швандар. При этом она подчеркнула, что при внедрении новых культур "важно взвешивать все "за" и "против" не только в краткосрочном периоде, но и оценивать степень их влияния на экологию региона в будущем".
"Россия имеет исторические примеры, когда перспективная сельхозкультура оказывала негативное влияние на экосистему: например, повсеместное бесконтрольное распространение опасного борщевика Сосновского или деятельность сельхозкооперативов на арендуемых землях по выращиванию репчатого лука в Краснодарском крае, полностью истощившая почвы", - напомнила Швандер.
В связи с этим решаться на широкое применение мискантуса в сельском хозяйстве и промышленности можно лишь после системного контроля экспериментальных посевов и результатов использования, считает эксперт. Она также напомнила и о традиционных для получения целлюлозного сырья льне, конопле и крапиве: в РФ посевные площади под ними последние 30 лет сокращались, специализированное оборудование по сбору и переработке было продано за рубеж, в итоге лидером по льняному сельхозсырью сейчас является Китай.
"Развитие традиционных культур, веками адаптированных к климатическим условиям России, необходимо так же, как и экспериментальное растениеводство. Традиционные культуры обеспечивают стабильность и равномерность урожая и сбалансированность микробиологического воспроизводства почв, а новые открывают перспективы промышленной переработки", - резюмировала эксперт.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)ШатураРоссийская академия наук
 
 
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