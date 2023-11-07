https://ria.ru/20231107/selkhozkultury-1907862659.html

Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур

Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур - РИА Новости, 07.11.2023

Эксперт оценил появление в России новых сельхозкультур

Новые сельскохозяйственные культуры могут иметь хорошие перспективы, но внедрять их в севооборот нужно крайне аккуратно, без вытеснения традиционных аналогов,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:28

2023-11-07T12:28

2023-11-07T12:28

экономика

россия

московская область (подмосковье)

шатура

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907002168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15976a7127251da9ee7e474070cf8f43.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новые сельскохозяйственные культуры могут иметь хорошие перспективы, но внедрять их в севооборот нужно крайне аккуратно, без вытеснения традиционных аналогов, прокомментировала РИА Новости доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. В Подмосковье занялись выращиванием новой технической культуры – мискантуса: по данным Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, в городском округе Шатура организуют собственное производство, где из культуры будут получать растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару, картон и бумагу. "Внедрение мискантуса российской селекции перспективно как для сельского хозяйства, так и для перерабатывающей промышленности", - считает Швандар. При этом она подчеркнула, что при внедрении новых культур "важно взвешивать все "за" и "против" не только в краткосрочном периоде, но и оценивать степень их влияния на экологию региона в будущем". "Россия имеет исторические примеры, когда перспективная сельхозкультура оказывала негативное влияние на экосистему: например, повсеместное бесконтрольное распространение опасного борщевика Сосновского или деятельность сельхозкооперативов на арендуемых землях по выращиванию репчатого лука в Краснодарском крае, полностью истощившая почвы", - напомнила Швандер. В связи с этим решаться на широкое применение мискантуса в сельском хозяйстве и промышленности можно лишь после системного контроля экспериментальных посевов и результатов использования, считает эксперт. Она также напомнила и о традиционных для получения целлюлозного сырья льне, конопле и крапиве: в РФ посевные площади под ними последние 30 лет сокращались, специализированное оборудование по сбору и переработке было продано за рубеж, в итоге лидером по льняному сельхозсырью сейчас является Китай. "Развитие традиционных культур, веками адаптированных к климатическим условиям России, необходимо так же, как и экспериментальное растениеводство. Традиционные культуры обеспечивают стабильность и равномерность урожая и сбалансированность микробиологического воспроизводства почв, а новые открывают перспективы промышленной переработки", - резюмировала эксперт.

https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html

https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html

россия

московская область (подмосковье)

шатура

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, московская область (подмосковье), шатура, российская академия наук