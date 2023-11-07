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США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
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06:15 07.11.2023 (обновлено: 14:45 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/sekret-1907809405.html
США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского
США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского
США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:15
2023-11-07T14:45
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.&quot;Зеленский снова отменяет выборы. &lt;…&gt; Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание&quot;, — считает он.Накануне вечером Зеленский заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.Голосование должно было пройти в марте 2024 года. Зеленский заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".По информации украинской газеты New Voice, депутаты Верховной рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в прифронтовых районах.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского

Немецкий предприниматель Дотком: США знают, что Зеленский не победит на выборах

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«

"Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание", — считает он.

Накануне вечером Зеленский заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.
Голосование должно было пройти в марте 2024 года. Зеленский заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
По информации украинской газеты New Voice, депутаты Верховной рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в прифронтовых районах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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