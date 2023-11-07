США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского
Немецкий предприниматель Дотком: США знают, что Зеленский не победит на выборах
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
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"Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание", — считает он.
Накануне вечером Зеленский заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.
Голосование должно было пройти в марте 2024 года. Зеленский заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
По информации украинской газеты New Voice, депутаты Верховной рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в прифронтовых районах.