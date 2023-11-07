https://ria.ru/20231107/sekret-1907809405.html

США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского

США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023

США уже знают. В Германии раскрыли секрет Зеленского

США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T06:15

2023-11-07T06:15

2023-11-07T14:45

в мире

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание", — считает он.Накануне вечером Зеленский заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.Голосование должно было пройти в марте 2024 года. Зеленский заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".По информации украинской газеты New Voice, депутаты Верховной рады уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в прифронтовых районах.

https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html

сша

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский