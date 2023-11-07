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Источник рассказал об отсутствии предпосылок для новой зерновой сделки - РИА Новости, 07.11.2023
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05:06 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/sdelka-1907806502.html
Источник рассказал об отсутствии предпосылок для новой зерновой сделки
Источник рассказал об отсутствии предпосылок для новой зерновой сделки - РИА Новости, 07.11.2023
Источник рассказал об отсутствии предпосылок для новой зерновой сделки
Предпосылок для оптимистичного исхода переговоров по возобновлению деятельности черноморской зерновой инициативы на данный момент нет, но Анкара и ООН держат... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:06
2023-11-07T05:06
в мире
турция
россия
украина
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Предпосылок для оптимистичного исхода переговоров по возобновлению деятельности черноморской зерновой инициативы на данный момент нет, но Анкара и ООН держат руку на пульсе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, заявил ранее РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. "На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности возобновления работы инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html
https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html
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в мире, турция, россия, украина, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
В мире, Турция, Россия, Украина, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Источник рассказал об отсутствии предпосылок для новой зерновой сделки

Позитивного итога переговоров о возобновлении зерновой сделки не предвидится

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Предпосылок для оптимистичного исхода переговоров по возобновлению деятельности черноморской зерновой инициативы на данный момент нет, но Анкара и ООН держат руку на пульсе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, заявил ранее РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
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"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности возобновления работы инициативы.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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В миреТурцияРоссияУкраинаООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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