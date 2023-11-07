https://ria.ru/20231107/schelkunchik-1907871674.html

В Госдуме направили Урину вопросы о ситуации с билетами на "Щелкунчик"

В Госдуме направили Урину вопросы о ситуации с билетами на "Щелкунчик" - РИА Новости, 07.11.2023

В Госдуме направили Урину вопросы о ситуации с билетами на "Щелкунчик"

Генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урин направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:58

2023-11-07T12:58

2023-11-07T12:58

культура

елена ямпольская

госдума рф

владимир урин

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урин направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик", сообщила глава комитета Елена Ямпольская. "Относительно многострадального "Щелкунчика". Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы. Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом. Не собираются ли изменить правила продажи. Планируется ли увеличить количество показов", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале. Также она отметила, что был задан вопрос и о том, как осуществляется взаимодействие администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной реализации и с чем связаны сообщения о проблемах с приобретением билетов на сайте. "Еще раз хочу напомнить, что закон, вступивший в силу более четырех лет назад, прямо запрещает реализацию билетов неуполномоченными лицами, продажу по цене выше номинала и завышение стоимости сопутствующих услуг. Ответственность за соответствующие правонарушения в законодательстве РФ предусмотрена", - добавила депутат. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра. С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами вчера была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было. Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости. Ранее Ямпольская заявила РИА Новости, что нет необходимости в новых законодательных нормах в связи с очередями на "Щелкунчика", так как все уже отрегулировано, и посоветовала обращаться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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елена ямпольская, госдума рф, владимир урин