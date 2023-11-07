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Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 07.11.2023
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14:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/sberbank-1907898768.html
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 07.11.2023
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:18
2023-11-07T14:18
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник. "Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", - сказал он. "Что будет в следующем году, пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", - добавил Греф.
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экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах

Греф: Сбербанк ожидает рекордные прибыли в секторе в 2023 и 2024 годах

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители в офисе Cбербанка
Посетители в офисе Cбербанка - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Посетители в офисе Cбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.
"Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", - сказал он.
"Что будет в следующем году, пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", - добавил Греф.
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ЭкономикаГерман ГрефСбербанк России
 
 
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