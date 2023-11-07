https://ria.ru/20231107/sberbank-1907898768.html

Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах

Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 07.11.2023

Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 и 2024 годах

Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:18

2023-11-07T14:18

2023-11-07T14:18

экономика

герман греф

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905222096_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_7d488007e344da50118eb17ab9baa465.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник. "Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", - сказал он. "Что будет в следующем году, пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", - добавил Греф.

https://ria.ru/20231107/rubl-1907889263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, герман греф, сбербанк россии