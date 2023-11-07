https://ria.ru/20231107/sanktsii-1907815082.html

В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"

В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 07.11.2023

В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура признал, что введенные США санкции против "Арктик СПГ 2" окажут "определенное влияние на... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:38

2023-11-07T08:38

2023-11-07T08:38

экономика

токио

япония

сша

арктик спг - 2

ямал спг

санкции

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура признал, что введенные США санкции против "Арктик СПГ 2" окажут "определенное влияние на бизнес", и подчеркнул, что Токио намерен "провести всестороннюю оценку и выработать ответ с тем, чтобы не подрывать стабильные поставки энергии" в страну. "Этот проект является важным для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию, но мы полагаем, что санкции против этого проекта неминуемо будут иметь определенный эффект. Мы хотели бы провести детальную оценку при взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", - отметил японский министр. Нисимура также подчеркнул, что Токио "намерен взаимодействовать со странами "большой семерки" для проведения всесторонней оценки и выработать необходимый ответ с тем, чтобы не подорвать стабильные поставки энергии для населения". В начале ноября США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем". "Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044179.html

https://ria.ru/20231102/spg-1906922252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, токио, япония, сша, арктик спг - 2, ямал спг, санкции, санкции в отношении россии