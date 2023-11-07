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В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 07.11.2023
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08:38 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/sanktsii-1907815082.html
В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"
В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 07.11.2023
В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура признал, что введенные США санкции против "Арктик СПГ 2" окажут "определенное влияние на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:38
2023-11-07T08:38
экономика
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япония
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арктик спг - 2
ямал спг
санкции
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура признал, что введенные США санкции против "Арктик СПГ 2" окажут "определенное влияние на бизнес", и подчеркнул, что Токио намерен "провести всестороннюю оценку и выработать ответ с тем, чтобы не подрывать стабильные поставки энергии" в страну. "Этот проект является важным для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию, но мы полагаем, что санкции против этого проекта неминуемо будут иметь определенный эффект. Мы хотели бы провести детальную оценку при взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", - отметил японский министр. Нисимура также подчеркнул, что Токио "намерен взаимодействовать со странами "большой семерки" для проведения всесторонней оценки и выработать необходимый ответ с тем, чтобы не подорвать стабильные поставки энергии для населения". В начале ноября США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем". "Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui &amp; Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044179.html
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экономика, токио, япония, сша, арктик спг - 2, ямал спг, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Токио, Япония, США, Арктик СПГ - 2, Ямал СПГ, Санкции, Санкции в отношении России
В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"

Минэкономики Японии: санкции США против "Арктик СПГ 2" окажут влияние на бизнес

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура признал, что введенные США санкции против "Арктик СПГ 2" окажут "определенное влияние на бизнес", и подчеркнул, что Токио намерен "провести всестороннюю оценку и выработать ответ с тем, чтобы не подрывать стабильные поставки энергии" в страну.
"Этот проект является важным для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию, но мы полагаем, что санкции против этого проекта неминуемо будут иметь определенный эффект. Мы хотели бы провести детальную оценку при взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", - отметил японский министр.
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Нисимура также подчеркнул, что Токио "намерен взаимодействовать со странами "большой семерки" для проведения всесторонней оценки и выработать необходимый ответ с тем, чтобы не подорвать стабильные поставки энергии для населения".
В начале ноября США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".
"Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
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