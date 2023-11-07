https://ria.ru/20231107/rys-1907849520.html

На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль - РИА Новости, 07.11.2023

На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:43

2023-11-07T11:43

2023-11-07T14:56

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камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков. "Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — написал он.Для перевозки рысь подвергли наркозу. Каким образом животное попало на 250-метровый корабль, стоявший посреди бухты, неизвестно. Газоперегрузочный корабль "Коряк-1" будет участвовать в перевалке сжиженного газа, который на Камчатку будут доставлять по Северному морскому пути в соответствии с проектом компании "Новатэк". Рысь же нельзя назвать исконным обитателем Камчатки — первые упоминания об этих животных здесь появились в 1930-х. Когда-то рыси встречались только на севере полуострова, но сейчас их замечают по всей территории.

https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html

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новатэк, камчатка