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На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль - РИА Новости, 07.11.2023
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Хорошие новости
 
11:43 07.11.2023 (обновлено: 14:56 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/rys-1907849520.html
На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль
На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль - РИА Новости, 07.11.2023
На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль
На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:43
2023-11-07T14:56
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков. &quot;Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале &quot;Коряк-1&quot;, стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания&quot;, — написал он.Для перевозки рысь подвергли наркозу. Каким образом животное попало на 250-метровый корабль, стоявший посреди бухты, неизвестно. Газоперегрузочный корабль "Коряк-1" будет участвовать в перевалке сжиженного газа, который на Камчатку будут доставлять по Северному морскому пути в соответствии с проектом компании "Новатэк". Рысь же нельзя назвать исконным обитателем Камчатки — первые упоминания об этих животных здесь появились в 1930-х. Когда-то рыси встречались только на севере полуострова, но сейчас их замечают по всей территории.
https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html
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новатэк, камчатка
Хорошие новости, Новатэк, Камчатка
На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

На Камчатке специалисты спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

© Фото пресс-службы Министра природных ресурсов и экологии Камчатского краяРысь, отловленная на газоперегрузочном терминале "Коряк-1"
Рысь, отловленная на газоперегрузочном терминале Коряк-1
© Фото пресс-службы Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края
Рысь, отловленная на газоперегрузочном терминале "Коряк-1"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков.
«

"Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — написал он.

Для перевозки рысь подвергли наркозу. Каким образом животное попало на 250-метровый корабль, стоявший посреди бухты, неизвестно.
Газоперегрузочный корабль "Коряк-1" будет участвовать в перевалке сжиженного газа, который на Камчатку будут доставлять по Северному морскому пути в соответствии с проектом компании "Новатэк". Рысь же нельзя назвать исконным обитателем Камчатки — первые упоминания об этих животных здесь появились в 1930-х. Когда-то рыси встречались только на севере полуострова, но сейчас их замечают по всей территории.
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