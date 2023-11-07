На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль
На Камчатке специалисты спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль
© Фото пресс-службы Министра природных ресурсов и экологии Камчатского краяРысь, отловленная на газоперегрузочном терминале "Коряк-1"
© Фото пресс-службы Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края
Рысь, отловленная на газоперегрузочном терминале "Коряк-1"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль, стоявший в акватории бухты, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков.
«
"Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — написал он.
Для перевозки рысь подвергли наркозу. Каким образом животное попало на 250-метровый корабль, стоявший посреди бухты, неизвестно.
Газоперегрузочный корабль "Коряк-1" будет участвовать в перевалке сжиженного газа, который на Камчатку будут доставлять по Северному морскому пути в соответствии с проектом компании "Новатэк". Рысь же нельзя назвать исконным обитателем Камчатки — первые упоминания об этих животных здесь появились в 1930-х. Когда-то рыси встречались только на севере полуострова, но сейчас их замечают по всей территории.