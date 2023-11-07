https://ria.ru/20231107/ryabkov-1908014823.html
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями - РИА Новости, 07.11.2023
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:07
2023-11-07T20:07
2023-11-07T20:22
сергей рябков
брикс
египет
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на сайте МИД РФ."В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности, контроля над вооружениями и нераспространения, взаимодействия в рамках БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, брикс, египет, россия, в мире
Сергей Рябков, БРИКС, Египет, Россия, В мире
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
МИД: Рябков и посол Египта обсудили контроль над вооружениями и контакты в БРИКС