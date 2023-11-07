https://ria.ru/20231107/ryabkov-1908014823.html

Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями

Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями - РИА Новости, 07.11.2023

Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:07

2023-11-07T20:07

2023-11-07T20:22

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на сайте МИД РФ."В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности, контроля над вооружениями и нераспространения, взаимодействия в рамках БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html

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сергей рябков, брикс, египет, россия, в мире