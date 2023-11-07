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Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями - РИА Новости, 07.11.2023
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20:07 07.11.2023 (обновлено: 20:22 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ryabkov-1908014823.html
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями - РИА Новости, 07.11.2023
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:07
2023-11-07T20:22
сергей рябков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на сайте МИД РФ."В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности, контроля над вооружениями и нераспространения, взаимодействия в рамках БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении ведомства.
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сергей рябков, брикс, египет, россия, в мире
Сергей Рябков, БРИКС, Египет, Россия, В мире
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями

МИД: Рябков и посол Египта обсудили контроль над вооружениями и контакты в БРИКС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Сергей Рябков
 Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта Назихом Нагари контроль над вооружениями и нераспространение, а также взаимодействие в БРИКС, сообщили на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности, контроля над вооружениями и нераспространения, взаимодействия в рамках БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении ведомства.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Сергей РябковБРИКСЕгипетРоссияВ мире
 
 
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