https://ria.ru/20231107/rubl-1907889263.html

Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля

Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля - РИА Новости, 07.11.2023

Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление российской валюты в ближайшее время и оценил фундаментальный курс в 85-90 рублей за доллар. Об этом он... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:54

2023-11-07T13:54

2023-11-07T23:15

экономика

герман греф

сбербанк россии

курс рубля

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление российской валюты в ближайшее время и оценил фундаментальный курс в 85-90 рублей за доллар. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка."Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться — 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то", — сказал он.В целом, по мнению главы Сбербанка, до конца года прогнозируется стабильная ситуация с тенденцией к небольшому укреплению, а не к ослаблению рубля.Накануне рубль немного укрепился к доллару и евро. Так, курс американской валюты символически снизился на три копейки, до 92,39 рубля, евро — на семь копеек, до 98,88, а юань прибавил две копейки, поднявшись до 12,68. На сегодняшних торгах к 14:40 доллар торговался на уровне 92,42 рубля, евро — 98,63, а юань — 12,67.По мнению аналитиков, поддержку рублю по-прежнему оказывает продажа валюты экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, в частности высокая ключевая ставка.

https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, герман греф, сбербанк россии, курс рубля