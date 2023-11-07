https://ria.ru/20231107/rpts-1907955981.html

Эксперт рассказал, как менялось отношение РПЦ к революции 1917 года

Эксперт рассказал, как менялось отношение РПЦ к революции 1917 года - РИА Новости, 07.11.2023

Эксперт рассказал, как менялось отношение РПЦ к революции 1917 года

Русская православная церковь поддержала революционные события 1917 года, в которых видела освобождение Церкви от государственной зависимости, но с началом... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:50

2023-11-07T16:50

2023-11-07T18:38

религия

россия

европа

александр щипков

петр i

русская православная церковь

российский православный университет

"временное правительство"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907988325_0:188:3059:1909_1920x0_80_0_0_04892375edb8b8e89a9724db5464195f.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь поддержала революционные события 1917 года, в которых видела освобождение Церкви от государственной зависимости, но с началом большевистских репрессий отношение поменялось на резко отрицательное, рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета Александр Щипков.По его словам, многие в Русской церкви поначалу благосклонно отнеслись к революционным событиям в стране. "Сначала реакция была позитивной, священники носили красные банты. Очень многие представители духовенства приняли Февральскую революцию как освобождение от государственного давления, ведь царская власть не позволяла собрать собор, восстановить институт патриаршества. Контроль со стороны царской власти над Православной российской церковью (так называлась РПЦ – ред.) был огромный. Многие священники воспринимала Временное правительство как освободителей Церкви", - сказал Щипков.Патриаршество было упразднено в России Петром I в 1721 году и восстановлено лишь после 1917 года. Управление Церковью в этот период, который принято называть синодальным, осуществляло государство - через правительствующий синод. Щипков напомнил, что институт патриаршества был восстановлен на соборе, который состоялся по разрешению именно Временного правительства, длился два года и продолжался уже после Октябрьской революции, "когда большевики отобрали власть у Керенского".Он отметил, что часть Церкви поначалу отнеслась к приходу большевиков к власти положительно."Те, кто поддержал Октябрьскую революцию, воспринимали ее как продолжение Февральской, ожидая дальнейшие преобразования в обществе, которые были заложены Февралем. Но очень быстро пришло отрезвление, когда большевики начали террор и радикальные изменения в обществе", - пояснил Щипков.Так, уже в начале 1918 года святейший патриарх Тихон проклял большевиков. "Думаю, уже тогда он выразил мнение большинства в Церкви, ведь к тому моменту начались убийства духовенства, все очнулись, пришли в ужас. Потом, правда, патриарх Тихон отказался от этого анафематствования и принял другую политическую линию взаимодействия с существующей светской властью – компромиссную, направленную на диалог. После его кончины патриарх Сергий Страгородский продолжил именно эту тихоновскую линию", - пояснил Щипков.Сейчас же отношение к событиям Октября в Церкви "строго негативное", добавил он."Нынешнее отношение Церкви к Великой октябрьской социалистической революции однозначно отрицательное, поскольку события, связанные с революционной эпохой нанесли Церкви огромный урон", - подчеркнул эксперт.По его словам, большевики, когда пришли к власти, "поставили перед собой кардинальную задачу: изменить русскую идентичность", в частности разрешили аборты, свободные сексуальные отношения, объявили "отмену" семьи и "даже жилые дома стали строить без кухонь с одной общей столовой на первом этаже, то есть все было направлено на разрушение семьи".Правда, добавил он, от идеи уничтожить семью быстро отказались из-за ее невыполнимости. Кроме того, большевики насильственно изменила графику русского языка и отменила юлианский календарь, "который теснейшим образом связан с православной традицией, и ввели католический календарь, по которому мы живем до сих пор", сказал Щипков."Смена календаря - это не просто приведение в соответствие с Европой, которая для большевиков всегда была образцом, ведь социалистические идеи пришли оттуда. Это психоэмоциональный и культурный надлом, шок для народа", - считает Щипков.Но самое главное, считает он, большевики занимались "отменой русской культуры", отменой Церкви. "Все это стояло в одном ряду с изменением русской идентичности, и, конечно, все, что связано с религиозностью русского народа, подлежало уничтожению. Поэтому сегодня, когда ретроспективно верующие люди, миряне, духовенство, епископат Русской церкви смотрят на революцию, то оценку дают соответствующую: все понимают, что это была попытка уничтожения Церкви, и поэтому никакой симпатии к той революции никто не испытывает. Точно такое же отношение в Церкви и к современным попыткам европейского либерализма отменить русскую культуру и русскую веру", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231106/papa-1907699434.html

https://ria.ru/20231107/proverki-1907904815.html

https://ria.ru/20231104/mechet-1907436832.html

https://ria.ru/20231104/premiya-1907383333.html

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907357598.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, европа, александр щипков, петр i, русская православная церковь, российский православный университет, "временное правительство", религия