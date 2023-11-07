https://ria.ru/20231107/rossiyanin-1907980737.html

США депортировали россиянина Украинского, обвиненного в махинациях

США депортировали россиянина Украинского, обвиненного в махинациях - РИА Новости, 07.11.2023

США депортировали россиянина Украинского, обвиненного в махинациях

Россиянин Дмитрий Украинский, которого США обвиняли в финансовых махинациях, депортирован в Россию: ему назначили пять лет заключения, зачтя время нахождения в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:58

2023-11-07T17:58

2023-11-07T18:10

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таиланд

россия

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дмитрий украинский

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Украинский, которого США обвиняли в финансовых махинациях, депортирован в Россию: ему назначили пять лет заключения, зачтя время нахождения в таиландской тюрьме, рассказал РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников."Россиянин Дмитрий Украинский освобожден из американской тюрьмы и сегодня был депортирован в РФ. В настоящее время он находится на территории России и в ближайшее время встретится с семьей", - сказал общественник.Он добавил, что американская сторона обвинения пыталась после экстрадиции Украинского из Таиланда запросить максимальный срок - 20 лет лишения свободы, "однако из-за отсутствия вещественных доказательств удалось добиться сокращения срока - суд приговорил к пяти годам". "При этом срок нахождения в Таиланде был зачтен, в результате чего Украинского освободили", - пояснил Мельников.Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому запросу. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюрьмы. Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Запрос России на экстрадицию Украинского основывался на деле о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на 7,5 миллиона рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.

https://ria.ru/20230728/ekstraditsiya-1886749835.html

https://ria.ru/20230725/vinnik-1886075646.html

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таиланд

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, таиланд, россия, в мире, дмитрий украинский